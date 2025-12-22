Haberler

"sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü"nün kasım raporu yayımlandı

Sahibinden.com'un açıkladığı rapora göre, Türkiye genelinde reel kira fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 düşüş gösterirken, satılık konutlarda da reel fiyatlar yüzde 2,3 geriledi. Büyükşehirlerde ise eğilim farklılıkları dikkat çekiyor.

Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun kasım ayı sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatlarındaki düşüş kasım ayında da devam etti. Reel kira fiyatları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 oranında azaldı.

Üç büyükşehir incelendiğinde, reel kira fiyatları yıllık bazda İzmir'de yüzde 4 azalırken, İstanbul'da yüzde 3,4 ve Ankara'da yüzde 3,7 artış kaydetti. Ortalama kiralık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 339 lira, Ankara'da 240,9 lira ve İzmir'de 277,8 lira olarak gerçekleşti.

Satılık konut piyasasında cari fiyatlar artmaya devam etse de enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yıllık düşüş sürdü. Kasımda Türkiye genelinde satılık konut reel fiyatları yıllık bazda yüzde 2,3 geriledi. Büyükşehirler özelinde bakıldığında, yıllık reel fiyat değişimi İstanbul'da yüzde 0,2 ve İzmir'de yüzde 2 azalış yönünde oldu. Ankara ise yüzde 4,5'lik artışla diğer büyükşehirlerden pozitif yönde ayrıştı. Ortalama satılık konut metrekare cari fiyatları İstanbul'da 57 bin 407 lira, Ankara'da 34 bin lira ve İzmir'de 48 bin 182 lira oldu.

Konut talebinde düşüş

Konut piyasasındaki talep göstergeleri kasım ayında düşüşe işaret etti. Satılık konut talep endeksi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 10,7 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,6 daha yüksek seviyede ölçüldü.

Kiralık konut talep göstergesi de kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 10,8 düşüş gösterdi. Bu düşüş, nisan-temmuz döneminde artan talebin yıl sonuna doğru azalmasına yol açan mevsimsel etkiden kaynaklandı. Buna rağmen talep endeksi, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 7,9 daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
