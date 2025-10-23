Haberler

'Kiralara yeni vergi geldi' iddialarına en yetkili kurumdan yanıt
Güncelleme:
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), son günlerde sosyal medyada yer alan "kiralara yeni vergi geldi" iddialarına yanıt verdi. GİB, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeleri devam eden vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesinin olmadığını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşmeleri devam eden vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesinin olmadığını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bazı sosyal medya platformlarında "kiralarla ilgili yeni vergi geldiği" şeklinde kamuoyunu yanlış yönlendirici paylaşımlar yapıldığının görülmesi üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilen açıklamada, "TBMM'de görüşmeleri devam eden Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yapılan düzenlemelerde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi yoktur, ancak istisnalar kaldırılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

MEVCUT DURUM HATIRLATILDI

Açıklamada, mevcut hükümlere göre mesken kira gelirlerinin herhangi kesintiye tabi tutulmaksızın tahsil edildiği aktarılarak, elde edilen kira gelirinin istisna haddini (47 bin lira) aşması durumunda ise gelirlerin izleyen yılın mart ayında beyan edildiği ve buna göre gelir vergisi ödendiği belirtildi.

İstisna haddinin altında kalan kira gelirleri için ise beyanname verilmediği bildirilen açıklamada, şu bilgi verildi:

"Ancak, ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlarının toplamı gelir vergisi tarifesinin ücretlere ilişkin üçüncü diliminde yer alan tutarı 2025 yılı için 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar istisnadan yararlanmamaktadır. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren elde edilecek mesken kira gelirlerine uygulanacaktır."

"İSTİSNALARIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILMAKTADIR"

Açıklamada, kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle istisna uygulamasının emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar açısından korunduğuna, diğer kira geliri elde edenler bakımından kaldırılacağına işaret edildi.

Bu noktada ihmal edilmemesi gereken bir düzenlemenin Gelir Vergisi Kanunu'nun 86'ncı maddesi olduğuna dikkati çekilen açıklamada, buna göre beyan sınırı olan 18 bin lirayı aşmayan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, gerçek gider usulünü seçenlerin, beyan edilen gelirlerden, kiraya verilen meskene ilişkin aydınlatma, ısıtma, su ve asansör, idare, bakım ve idame giderleri gibi kanunda sayılan giderler ile indirimler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Emekliler için istisna (47 bin lira) mevcut şartlarla korunacak, ancak emekli olsa dahi ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da diğer gelirleri 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar eskiden olduğu gibi bu istisnadan yararlanamayacaktır. Özetle, mesken kira gelirleri için yeni bir vergi getirilmemekte, istisnaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır."

Abdullah Karlıdağ
