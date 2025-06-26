Kilyos, İstanbulluların Yaz Kaçamağına Dönüştü

Kilyos, İstanbulluların Yaz Kaçamağına Dönüştü
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Fahiş tatil fiyatlarından kaçan İstanbullular, Kilyos sahillerini tercih ediyor. Yoğun sıcaklar ve okulların kapanmasıyla beraber, şehre yakın plajlar yazın popüler mekanları haline geldi.

Tatil beldelerindeki fahiş fiyatlardan etkilenen vatandaşlar Kilyos sahillerini dolduruyor. Kilyos sahil hattı İstanbul'da tatile çıkamayanların gözdesi oldu.

Okulların kapanması ve rekor kıran sıcakların etkisiyle İstanbullular sahilleri doldurdu. Tatil beldelerindeki fiyatların etkisiyle bu yıl şehre yakın kumsallar tercih sebebi oldu. İstanbul'un Sarıyer semtinde, şehrin kuzey sınırında Karadeniz kıyısındaki Kilyos, en çok tercih edilen sahiller arasında. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan bölge farklı alternatifler sunması ile İstanbulluların uğrak yeri oldu.

Kilyos, Karadeniz manzaralı restoranları ve kafeleri, yaz aylarındaki eğlence etkinlikleri, lüks plaj kulüplerindeki müzik festivalleri ve rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü gibi su sporları şehre farklı bir çehre sunuyor. Gümüşdere Goga Beach'in sahibi İsa Şahintürk, Kilyos'un insanlara ulaşılabilir lüks bir tatil fırsatı ve şehir stresinden kurtulma alanı olduğunu belirterek, "Geçmişte çok şikayet edilen fahiş fiyatlar Kilyos için de geçerliydi sezonluk yapılan işlerde bu maalesef çok sık karşılaşılan bir durum. Fakat biz denizin, kumun, sporun, sanatın, gastronominin, sanatın, huzurun güvenilir bir mekanda daha ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Sahilimiz Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor, bembeyaz kumlarımız ve tertemiz bir denizimiz var. Güvenlik çok önemli deneyimli cankurtaran ekibimizle maksimum güvenlik sağlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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