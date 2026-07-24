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Kilis'te domates hasadı başladı, yüksek verim bekleniyor

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Kilis'in Polateli ilçesinde 5 bin dekarlık alanda domates hasadı başladı. Bu yıl yağışlar sayesinde verim yüksek, dönüm başına 10-12 ton rekolte öngörülüyor. Ürünün yüzde 70'i salçalık, yüzde 30'u sofralık olarak değerlendiriliyor.

Kilis'te yaklaşık 5 bin dekarlık alanda yetiştirilen domatesin hasadı başladı.

Kentin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Polateli ilçesinde yaklaşık 5 bin dekarlık alanda yetiştirilen domateslerin yüzde 70'i salçalık, yüzde 30'u ise sofralık olarak değerlendiriliyor.

Polateli İlçe Ziraat Odası Başkanı Metin Polat, AA muhabirine, bu yıl yağışların etkisiyle verimin yüksek olduğunu söyledi.

Hasat sezonunun üreticiler için bereketli geçmesini temenni eden Polat, "İlçede 10 köyde domates hasadı yapılıyor. Çiftçi bu yıl rekolteden memnun. Çiftçilerimiz her durumda üretime devam ediyor. 40 derece sıcaklıkta üretim devam ediyor. Çiftçilik gerçekten meşakkatli ve emek isteyen bir iş." dedi.

Bu yıl dönüm başına 10 ila 12 ton arasında verim beklediklerini belirten Polat, elde edilecek rekoltenin son yılların en yüksek seviyelerinden biri olacağını ifade etti.

Çiftçi Murat Şahin de 40 dekarlık alanda domates üretimi yaptığını belirterek yaklaşık 400 ton ürün beklediğini söyledi.

Hasadı yapılan domateslerin Gaziantep başta olmak üzere çevre illere gönderildiğini aktaran Şahin, sezonun hem üreticiler hem de tüketiciler açısından bereketli geçmesini diledi.

Kaynak: AA
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