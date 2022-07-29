Üzümden 50 bin ton rekolte bekleniyor

Kilis'in önemli gelir kaynakları arasında yer alan üzümden bu sezon 50 bin ton rekolte bekleniyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, bölgenin önemli geçim kaynakları arasında bulunan üzümün Kilis'te 160 bin dekarda üretiminin yapıldığını söyledi.

Ekonomik getirisi yüksek "Kilis horoz karası" üzüm başta olmak üzere urum, dökülgen üzüm çeşitlerinin yetiştiğini anlatan Özdemir, üzümün olgunlaşmasıyla önümüzdeki günlerde çiftçilerin hasada başlayacaklarını belirtti.

İlkbaharda yaşanan kuraklık ve doluya rağmen beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Geçen sene 50 bin ton verim almıştık. Bu sene doğal afet dediğimiz kuraklık ve dört beş köyde yoğun yağan doluya rağmen yine rekoltemiz yüksek. Bu yıl da beklentimiz 50 bin ton. Kilis horoz karası üzümümüz Musabeyli ilçemize adapte olmuş. En çok üretim yapılan ilçemiz Musabeyli'dir."

Tescil alınacak

Üzüm Üreticileri Birliğinin kurulmasıyla Kilis horoz karası üzümün marka değerinin arttığına dikkati çeken Özdemir, "Tescil başvurusu yapıldı. İnşallah tescilimizi aldıktan sonra markalaşmayla beraber üzümlerimizin para edeceğine inanıyoruz. Bunun için de çalışmamız devam ediyor. Yaş üzüm satan çiftçilerimiz için üzümü pazara sunması konusunda erken davranmamalarını söylüyoruz." diye konuştu.

Kilis horoz karası üzümün önemine değinen Özdemir, "İçerisinde yüksek derecede kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir gibi birçok besin elementi içermesinden dolayı her derde deva diyebiliriz. Özellikle yaşlılarımız kuru üzümü daha çok tüketiyor. Soğuk iklim bölgeleri daha çok tüketiyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçiler de memnun

Çiftçi İbrahim Halil Korkmaz da geçiminin çoğunluğunu üzümden sağladığını belirtti.

Kış aylarının soğuk geçmesinin verimi etkilediğini ancak üzümün kalitesinin iyi olduğunu dile getiren Korkmaz, üzümü kurutarak pazara sunduklarını vurguladı.

Çiftçi Orhan Korkmaz ise dedelerinden bu yana üzüm üretimi yaptıklarını, bu yıl da beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.

Korkmaz, 40 dönümde 2 bin kök bağının bulunduğunu, buradan yaklaşık 30 ton üzüm beklentisinin olduğunu sözlerine ekledi.