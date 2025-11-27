Haberler

Kibar Topluluğu'ndan Sürdürülebilirlik İçin Yeni Dijital Platform: K-STAR RISE

Kibar Topluluğu'ndan Sürdürülebilirlik İçin Yeni Dijital Platform: K-STAR RISE
Güncelleme:
Kibar Topluluğu, K-STAR Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı'nın bir parçası olarak K-STAR RISE adlı dijital eğitim platformunu tanıttı. Bu platform, tedarikçilerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki bilgi ve farkındalıklarını artırmayı hedefliyor. Programa 1071 tedarikçinin katılması bekleniyor.

Kibar Topluluğu, 2023'te başlattığı K-STAR (Kibar Sustainable Tomorrow for Accelerated Results-Kibar Hızlandırılmış Sonuçlar İçin Sürdürülebilir Yarın) Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı'nı yeni bir boyuta taşıyor.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, "Sürdürülebilir Gelecek İçin Bilgi, Dönüşüm İçin Birlik" mottosuyla geliştirilen K-STAR RISE, tedarikçilerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki bilgi, farkındalık ve uyum düzeylerini artırmayı hedefleyen dijital bir eğitim platformu olarak hayata geçiyor. Platform, sürdürülebilirlik alanında daha güçlü, bütünsel bir ekosistem oluşturma yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

Program kapsamında yer alan 4 ÇSY modülü, "Yeşil Gelecek: Sürdürülebilirliğe Giriş", "Doğanın Gücü: Çevresel Sürdürülebilirlik", "İnsana Değer: Sosyal Sürdürülebilirlik" ve "Etik Liderlik: Sürdürülebilir Yönetişim Yolculuğu" temellerini ele alıyor.

Uzman eğitim içeriklerinden oluşan platform, 4 ÇSY modülünde, 16 ana başlık ve 83 alt başlık altında kısa, etkili ve erişilebilir içerikler sunuyor.

Katılımcılar, profesyonel seslendirme ve animasyonlarla desteklenen videoların ardından dijital sertifika almaya hak kazanırken, ilk etapta 1071 tedarikçinin programa aktif katılım sağlaması hedefleniyor.

Programın "Yetkinlik Gücü" modülünde tedarikçilerin kişisel ve profesyonel gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Böylece program, sürdürülebilirlikten müzakere becerilerine, bütünsel bakıştan etik liderliğe kadar farklı alanlarda bilgiye dayalı bir dönüşüm sunuyor.

K-STAR RISE, Kibar Topluluğu'nun yalnızca kendi operasyonlarında değil, tüm ekosisteminde sürdürülebilirliği kalıcı hale getirme vizyonunun bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Platform, tedarikçilerin mevcut regülasyonlara uyumunu güçlendirirken uzun vadeli işbirliklerinde daha dirençli, bilinçli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

K-STAR RISE ile tedarikçilerde yeşil dönüşüm

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Satınalma Başkan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, K-STAR RISE'ın, 2023'te başlattıkları K-STAR Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı'nın doğal bir devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Batur, K-STAR RISE ile tedarikçi ağlarında sürdürülebilirlik kültürünü daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Amacımız, iş ortaklarımızın yeşil dönüşüm süreçlerinde yanlarında olmak, onlarla birlikte, bilgiyle güçlenen bir dayanışma modeli oluşturmak. Çünkü biz Kibar Topluluğu'nda, dönüşümün bilgiyle ve birlikte mümkün olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Haberler.com
