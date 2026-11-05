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KGK, sürdürülebilirlik denetim ekiplerinde muafiyeti 1 Ocak 2026'dan bir yıl uzattı

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KGK, sürdürülebilirlik denetim ekiplerine yönelik 1 Ocak 2026 olarak belirlenen muafiyet süresini bir yıl uzattı. 1 Ocak 2028'den önce bitecek hesap dönemlerinde sorumlu denetçi ve en az iki denetçinin yetkili olması, ayrıca yetkisiz denetçilere yer verilebilmesi kararlaştırıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), sürdürülebilirlik denetim ekiplerine yönelik muafiyet süresinin uzatılmasına karar verdi.

KGK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurul tarafından Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği'nde 1 Ocak 2026 olarak belirlenen sürdürülebilirlik denetim ekiplerine yönelik muafiyet süresi bir yıl uzatıldı.

1 Ocak 2028'den önce bitecek hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik denetimlerinde ise asıl denetim ekiplerinde görevlendirilecek sorumlu denetçi ile en az iki denetçinin sürdürülebilirlik alanında denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haiz olması kararlaştırıldı.

Ayrıca bunların dışında asıl ve yedek denetim ekiplerinde sürdürülebilirlik alanında yetkili olmayan denetçilere de yer verilebilmesi oy birliğiyle uygun bulundu.

Kaynak: AA
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