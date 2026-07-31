KGK, iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarda değişikliğe gitti

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarda gerçeğe uygun değer seçeneğine ilişkin değişiklik yapılmasını kararlaştırdı.

KGK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, öz kaynak yönteminin uygulanmasına ilişkin istisnalar düzenlendi. İştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırım, girişim sermayesi kuruluşu, yatırım fonu, yatırım ortaklığı veya benzer işletmeler yoluyla, dolaylı ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletme bu yatırımı TFRS 9 (Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9) uyarınca, gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi tercih edebilecek. İşletme bu tercihi, iştirak veya iş ortaklığı ilk defa finansal tablolara alınırken, her bir iştirak veya iş ortaklığı için ayrı ayrı yapacak.

İşletmenin, bir kısmı girişim sermayesi kuruluşu, yatırım fonu, yatırım ortaklığı veya benzer işletme yoluyla dolaylı olarak elde tutulan iştirak yatırımına sahip olması durumunda, işletme iştirak yatırımının bu kısmını TFRS 9 uyarınca, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilecek.

Kaynak: AA