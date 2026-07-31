Haberler

KGK, iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarda değişikliğe gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarda gerçeğe uygun değer seçeneğine ilişkin değişiklik yapılmasını kararlaştırdı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarda gerçeğe uygun değer seçeneğine ilişkin değişiklik yapılmasını kararlaştırdı.

KGK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, öz kaynak yönteminin uygulanmasına ilişkin istisnalar düzenlendi. İştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırım, girişim sermayesi kuruluşu, yatırım fonu, yatırım ortaklığı veya benzer işletmeler yoluyla, dolaylı ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletme bu yatırımı TFRS 9 (Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9) uyarınca, gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi tercih edebilecek. İşletme bu tercihi, iştirak veya iş ortaklığı ilk defa finansal tablolara alınırken, her bir iştirak veya iş ortaklığı için ayrı ayrı yapacak.

İşletmenin, bir kısmı girişim sermayesi kuruluşu, yatırım fonu, yatırım ortaklığı veya benzer işletme yoluyla dolaylı olarak elde tutulan iştirak yatırımına sahip olması durumunda, işletme iştirak yatırımının bu kısmını TFRS 9 uyarınca, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilecek.

Kaynak: AA
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

Türkiye'yi saran orman yangınlarında son durum! 4 il rahat nefes aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gaziantep'te mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi

Mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Savaşta bir ilk! Rusya, ABD'li şirkete ait dron fabrikasını vurdu

Savaşta bir ilk! ABD'li şirkete ait dron fabrikası vuruldu
Hande Erçel: Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu

Hande Erçel: Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı

Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı