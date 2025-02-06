KFC ve Pizza Hut işçileri eylemde

Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan KFC ile Pizza Hut markalarının işletmecisi İş Gıda, 7,7 milyar liralık borç nedeniyle geçtiğimiz hafta konkordato ilan etti. Korkordatonun ardından 7 bini aşkın işçinin çalıştığı şirketin İstanbul Kavacık'taki genel merkezi önünde eylem yapıldı.

PİZZA HUT VE KFC İŞÇİLERİ EYLEMDE

Genel merkez önünde toplanan 500'ü aşkın işçi, haklarının ödenmesini istedi. Mağdur edildiklerini belirten işçiler, oyalandıklarını belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

"ÇOLUK ÇOCUĞUMUZUN GELECEĞİNİ KİMSEYE BIRAKMAYACAĞIZ"

Problemlerinin haftalardır çözülmediği, sorunun kaynağının da kendilerinin olmadığını kaydeden işçiler, "Ailesiyle birlikte yaklaşık 25 bin insanın mağduriyete ve açlığa terkedilmesini nasıl seyredebiliyorsunuz? Çoluk-çocuğumuzun geleceğini, yıllara dayanan emeğimizin değerini kimseye bırakmayacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.