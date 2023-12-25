Kestane Fiyatları Yükseldi

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan kestane bu yıl fiyatı ile el yakıyor. Malatya'da sokak tezgahlarında közde pişirilen kestane kebabının kilosu 400 TL ve 500 TL arasında satışa sunuluyor.

Deprem bölgesi Malatya'da kışın sokak tezgahlarında ve evlerde sıkça tüketilen kestane, bu yıl yüksek fiyatıyla el yakıyor. Geçen yıllar 90 lira alıcı bulan kestanenin bu yıl kilogram fiyatı 200-250 lira bandında.

Çiğ kestanenin fiyatı ciddi oranda artınca közde pişirilen kestane kebabının kilosu da 400 lira ile 500 TL seviyelerinde satılıyor. Kışla Caddesi'nde kestane satan Cumalı Akkoyun, "Kestaneyi sıcak ve soğuk havalar etkiledi. Bizde 400 TL'den satıyoruz ama bazı esnaf arkadaşlarımız ise kilosunu 500 TL'den satıyor" dedi. Deprem sonrası kestane satışı yapan birçok esnafın başka şehirlere gittiğini de söyleyen Akkoyun, vatandaşların az da olsa kestane almayı tercih ettiğini de söyledi.

Vatandaşlar ise et fiyatını geçen kestaneyi bütçelerine uygun olarak az da olsa aldıklarını söylediler. - MALATYA