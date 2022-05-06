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KESOB Başkanlığına Memiler yeniden seçildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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KESOB Başkanlığına Memiler yeniden seçildi

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanlığına yeniden Şevket Memiler seçildi.

KİLİS (İHA) - Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanlığına yeniden Şevket Memiler seçildi.

KESOB Olağan kongresine tek liste olarak giren Kasaplar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şevket Memiler, seçime katılan üyelerin tamamının oyunu alarak, KESOB Başkanlığı görevine yeniden getirildi. KESOB Olağan kongresine divan başkanlığına Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili Burhan Aksak, Başkan Vekilliğine Kilis Fırıncılar Odası Başkanı Ömer Sevgengül, katip üyeliklere Osman Eray, Halil Gözusürmelioğlu, Hakan Gözen seçildi.

Şevket Memiler'in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu, Mehmet Arslan, Hasan Tatar, Mehmet Temur ve Mehmet Nur Korkmaz, Denetim Kurulu üyeliklerine, Zafer Bilik, Abdulgani Yorulmaz, Tahsin Ustabaş, Disiplin Kurulu Sudullah Büyükköşer, M.Turan Çürük. Mehmet Maaşoğlu, seçildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf, Kilis, Ekonomi, Haberler

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