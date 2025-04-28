Kesintisiz Eğitim Fırıncılığı Tehdit Ediyor: 10 Yıl Sonra Usta Bulunamayacak

Kesintisiz eğitim fırıncılık mesleğini de sıkıntıya soktu

-35 yıllık fırıncı mesleğin gidişatını değerlendirdi, "10 sene sonra ekmek ve pide ustası bulamayacağız"

YOZGAT - Yozgat'ta uzun yıllardır fırıncılık yapan Sait Kırdemir, kesintisiz eğitim nedeniyle çırak bulmakta zorlandıklarını belirtip, 10 yıl sonra ekmek ve pide ustası bulunamayacağını söyledi.

Yozgat'ta dedesinden, babasının amcalarından kuşaktan kuşağa aktarılan mesleği öğrenen ve yetişen Sait Kırdemir aile boyu pidecilik ve fırıncılık işiyle uğraştıklarını ifade etti. 35 yıldır bu meslekle uğraşan Sait Kırdemir, yakında ekmek ve pide ustası bulunamayacağını belirtti. Fırıncılık mesleğine eskisi gibi talep olmadığını söyleyen Kırdemir "Baba zoruyla çalışarak iş yapacak eleman kalmadı. Şimdi her şey makineleşmeye döndü. Çocuklarda da pek heves ve istek yok" dedi.

"Eğitim sistemi çırak yetişmemesini çok etkiledi"

Fırında çırak yetişmemesinin eğitim sistemi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Kırdemir "Eğitim sistemi bizleri çok etkiledi. 4 artı 4 sistemiyle çocuk ilkokulda başlıyor, ortaokula devam ediyor ve liseden sonra askere gidiyor. Askerden geldikten sonra hiçbir sanat belleyemiyor. Şimdi insanlar kolay para kazanma derdinde. Kimisi evde internetten çalışıyor. Kimisi fırıncılığı sevmiyor. Çoğu meslekte çırak yetişmemesinin pek çok sebebi var. Bizim fırınımızdaki ustalar eski ve kalifiye ustalar. Şu an yeni yetişenlerden bir oğlum var. Çıraklık eğitimde okula gidiyor ve fırınımızda çalışıyor. Biz neslin son ustalarıyız. Bizden sonra belki 10-15 sene daha gider. Ondan sonra pidecilik biter. Makine ile lahmacun yapılıyor. Pideleri de oradan alırız gibi görünüyor" diyerek mesleğin durumunu ele aldı.

"Zanaatı bitmiş bir milletin geleceği olmaz"

Eskiden esnafların uzun yıllar mücadele vererek aynı işi yaptığını belirten Kırdemir, "İnsanlar 50-60 sene aynı işi yapardı. Bizler de o nesilde yetiştik. 5-6 nesil. Bizden sonrakilerin yapacağı belirsiz. Ahilik sistemini sürdürmek boynumuzun borcu. Zanaatkar yetişmesi lazım. Ahilik bunu ifade eder. Zanaatı bitmiş bir milletin geleceği olmaz. İstediği kadar kaliteli ürün çıkarsın. El sanatları bittiği zaman toplumun geleceği olmaz" dedi.