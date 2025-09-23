Kesikbaş: Emirdağlılar Eskişehir'in Sosyal ve Ekonomik Hayatına Büyük Katkı Sağlıyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Avrupa'da yaşayan Türkler ve özellikle Emirdağlıların kentin Eskişehir'in hem sosyal hem de ekonomik hayatına çok büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Başkan Kesikbaş, kendisini ziyaret eden bir grup Afyon Emirdağlıların ziyaretinde Emirdağlılar hakkındaki olumlu görüşlerini ifade etti. ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Avrupa'da yaşayan Türklerimiz ve özellikle Emirdağlı hemşehrilerimiz, yıllardır Eskişehir'in hem sosyal hem de ekonomik hayatına çok büyük katkılar sunuyor. Yurt dışında kazandıkları deneyimleri, girişimcilik ruhlarını ve biriktirdikleri sermayeyi memleketlerine taşımaları şehrimizin gelişimine ciddi ivme kazandırdı. Eskişehir'de açtıkları işletmeler, yaptıkları yatırımlar, oluşturdukları istihdam ve kazandırdıkları kültürel çeşitlilik, şehir ekonomisini ve sosyal yaşamını zenginleştirdi. Kısacası Eskişehir'in bugün geldiği noktada Avrupalı Türklerimizin çok büyük bir payı vardır. Biz Sanayi Odası olarak Avrupalı Türklerle bağlarımızı güçlü tutmaya büyük önem veriyoruz. Özellikle Avrupa'daki sanayi kuruluşlarıyla iş birliği alanlarını artırmak, ticaret köprüleri kurmak ve yatırım imkanlarını geliştirmek adına yoğun çaba harcıyoruz. Emirdağlı iş insanlarımızın memleketlerine yatırım yaparken karşılaştıkları sorunlarda yanlarında oluyor, bilgilendirme ve yönlendirme yapıyoruz. Ayrıca Avrupa'daki genç kuşakların Eskişehir'le bağlarını koparmaması için kültürel ve ticari etkinliklerde köprü rolü üstleniyoruz. Avrupa'daki Türklerimizi ve Emirdağlılarımızı her zaman çalışkan, girişimci ve memleketine bağlı insanlar olarak gözlemliyoruz. Orada ikinci ve üçüncü kuşak gençlerimizin eğitimli, vizyoner ve yenilikçi bakış açılarıyla dikkat çektiğini görüyoruz. Hem aidiyet duyguları hem de memlekete yatırım isteklilikleri gerçekten takdire şayan. Özellikle Emirdağlı hemşerilerimizin Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerimizin pek çok mahallesinde yoğun şekilde yaşadıklarını biliyoruz. Eskişehir'in sosyal yapısında Emirdağlı nüfusun önemli bir ağırlığı var. Bu durum şehrimizin kültürel zenginliğini de artırıyor. Mahallelerimizde kurdukları dayanışma ağları, dernekler ve hemşehri birliktelikleriyle Eskişehir'in sosyal dokusuna canlılık katıyorlar. Biz bu birlikteliği ve aidiyeti son derece kıymetli buluyoruz; Eskişehir'in geleceğini güçlendiren unsurlardan biri olarak görüyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR