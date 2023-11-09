Kerevitaş, Afyonkarahisar Emirdağ'daki yatırımlarına devam ediyor

Türkiye'de dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinde önde gelen Kerevitaş, Afyonkarahisar Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında hayata geçireceği GES yatırımının yanı sıra üretim alt yapısını güçlendirmeye ve istihdam artırmaya devam edecek.

Türkiye'de dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinde önde gelen Kerevitaş, Afyonkarahisar Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında hayata geçireceği GES yatırımının yanı sıra üretim alt yapısını güçlendirmeye ve istihdam artırmaya devam edecek.

Dondurulmuş gıda ve margarin şirketi Kerevitaş, Afyonkarahisar Emirdağ'daki yeni yatırımlarla büyümede hız kesmeyecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre Emirdağ'daki üretim tesisinde patates, meyve-sebze ve kroket üretimi gerçekleştiren ve 2014 yılındaki 17 bin 131 tonluk toplam üretimini Ekim 2023 itibariyle 69 bin 517 tona çıkaran Kerevitaş, 9 yıllık bu dönemde yüzde 305 oranında bir artış yakaladı. Aynı fabrikada yine 2014 yılı itibariyle 212 kişiyi istihdam eden Kerevitaş, Ekim 2023 itibariyle istihdamını yüzde 101'lik artışla 428'e çıkararak, Afyonkarahisar ekonomisine değer kattı.

Yıldız Holding çatısı altında geliştirilen 'Bu Dünya Bizim' yaklaşımını benimseyerek, tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği çerçevesinde ele alan Kerevitaş, yenilenebilir enerji konusunda da yatırımlarını hızlandırıyor. Afyonkarahisar Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında yatırımlarını artırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kerevitaş, GES kurulumu için düğmeye bastı.

Altınkılınç: "Afyonkarahisar ekonomisine değer katmayı hedefliyoruz"

Emirdağ'daki yatırımlarının artarak devam edeceğinin altını çizen Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, "Kurulduğu günden bu yana gıda sektöründe pek çok ilke imza atan Kerevitaş olarak; 21 kategoride 400'ün üzerindeki SuperFresh markalı ürünümüzle dondurulmuş gıda pazarının en zengin ürün portföyüne sahip şirketi konumunda yer alıyoruz. Bu başarıda Afyonkarahisar Emirdağ'daki fabrikamız stratejik bir önem taşıyor. Emirdağ'daki fabrikamıza daha fazla yatırım yaparak, hem kent ekonomisine değer katmayı hem de Kerevitaş'ın büyüme hedefine ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki dönemde Emirdağ fabrikamızdaki üretim alt yapısını güçlendirmeye ve istihdamını artırmaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR