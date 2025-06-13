Kenya, Yapay Zeka Politikası için Önemli Bir Mutabakat İmzaladı

MindHYVE.ai ve DV8 Infosystems Kenya'nın Ulusal Yapay Zeka Politikası'nı birlikte geliştirmek için KICTANet ile mutabakat anlaşması imzaladı.

MindHYVE.ai, DV8 Infosystems ve KICTANet ortaklığında, Kenya Cumhuriyeti'nin Ulusal Yapay Zeka Politikasının stratejik ortak gelişimini desteklemek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladı. İş birliği ile birlikte etik, egemen ve ileriye dönük uyumlu yapay zeka yönetişimine yönelik ortak bir taahhüdün resmileştirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre; KICTANet Mutabakat Anlaşması kapsamında, MindHYVE.ai, DV8 Infosystems ile ortaklaşa, diğerlerinin yanı sıra Kenya'nın Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 2025-2030'u ortaklaşa geliştirecek ve iyileştirecek. İş birliği, Kenya'nın dijital dönüşüm anlatısında yeni bir döneme girildiğini işaret ediyor.

MindHYVE.ai Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Bill Faruki, "Kenya yalnızca küresel yapay zeka trendlerine yanıt vermekle kalmıyor, bu trendleri belirleyecek şekilde konumlanıyor. Bu ortaklık, küresel teknoloji politikasındaki etki dengesinde bir değişimi yansıtıyor. Tasarım gereği egemen ve doğası gereği üstel olan bilişsel altyapının mimarisine yardımcı olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Törende konuşan KICTANet İcra Kurulu Başkanı Dr. Grace Githaiga ise "KICTANet, bu mutabakat anlaşmasını sorumlu yapay zekaya yönelik ulusal yolculuğumuzda çok önemli bir an olarak görüyor. Bu politika çalışmasının toplumsal ağırlığının ve doğru yapılmasının aciliyetinin farkında olan teknik ortaklarla işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL