Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta

Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
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Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde susuzluk krizi büyüyor. Bazı mahallelere su verilmesine rağmen birçok bölgede vatandaşlar, hala su alabilmek için bidonlarla çeşme ve tanker önlerinde sıraya giriyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ve Marmaraereğlisi'ne bağlı Dereağzı Mahallesi'nde vatandaşlar yaklaşık bir aydır susuzlukla mücadele ediyor. Kentin bazı mahallelerine su verilmesine karşın söz konusu iki bölgede halk, hala tankerlerden ve sokak çeşmelerinden su almak için sıraya giriyor.

BİDONLARLA KUYRUKTA BEKLEDİLER

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların uzun kuyruklarda bidonlarıyla beklediği görüldü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada da "Su yok, sabır da kalmadı" şeklinde paylaşım yaptı.

YAZLIKÇILAR ŞEHRİ TERK EDİYOR

Öte yandan susuzluk nedeniyle sıkıntı yaşanan mahallelerde bazı sokaklarda patlayan borulardan boşa akan tonlarca su, görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar bu görüntüler karşısında adeta isyan etti. Yaşanan su krizi nedeniyle birçok hanede temizlik, hijyen ve içme suyu ihtiyacı ciddi sorun haline gelirken, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunması talep edildi. Su sorunu nedeniyle birçok yazlıkçının şehirden ayrıldığı ifade edilirken, sadece hafta sonu değil hafta içi de Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafikte yoğunluk olduğu gözlendi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

bekleyin chp ile her şey güzel olacak. oy vermeye devamke.

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Haber YorumlarıOsman Özdemir:

Akp li belediyelerde varmı gel Sakarya ya içme suyu barajı yok bir âdet Sapanca gölü var oda kurumaya başladı

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Haber YorumlarıMGk:

Bence Erdoğan halk Chp'yi hatırlasın diye bilerek belediyeleri verdi saolsun onlarda hiç şaşırtmaz

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Dunya capinda ekonomi bozuk diyen tayfa dunya capinda kuraklik var diyemez...bursada selalar okundu yagmur icin tekirdagdada okunsun cozulur

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Haber YorumlarıIzzet erdoğan:

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Türkiye'de böyle bir sorun kalmayacak. Az sabır lütfen! Free İmamoğlu! Free Türkiye..!

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Haber YorumlarıSerkan Çıvkın:

Candan apla nerdesin milleti sana oy verdiği için pişman etme

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