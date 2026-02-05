Haberler

TMB Başkanı Eren'den 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında kentsel dönüşüm mesajı Açıklaması

Güncelleme:
TMB Başkanı Erdal Eren, Türkiye'de depremler sonrası konut ihtiyacının arttığını ve afet odaklı kentsel dönüşümün artık ertelenemez bir gereklilik olduğunu vurguladı. Her yıl 800 bin ila 1 milyon yeni konuta ihtiyaç olduğunu, depremlerle birlikte bu sayının 650 bin daha arttığını belirtti.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'de ihtiyaç duyulan konut sayısının arttığını ve afet odaklı kentsel dönüşümün ertelenemez bir gerçek olduğunu ifade etti.

Eren, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasının ertelenemez bir sorumluluk olduğunu belirten Eren, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların acısının hala tazeliğini koruduğunu bildirdi.

Eren, bu bağlamda güvenli ve dirençli şehirlerin inşasının, yalnızca inşaat sektörünün değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu aktardı.

Deprem bölgesinde yoğun ve özverili şekilde yeniden inşa faaliyetinin sürdüğüne işaret eden Eren, bu çerçevede kamu ve özel sektörün koordinasyon içinde hareket etmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Eren, deprem bölgesinin yeniden imarı ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin inşaat sektörünün büyüme ivmesini desteklediğine, ancak bu büyümenin, özel sektör yatırımlarının yetersizliği nedeniyle sürdürülebilirlik açısından sınırlı kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her yıl ortalama 800 bin ila 1 milyon yeni konuta ihtiyaç duyuluyor. 6 Şubat depremlerinin ardından bu ihtiyaca ilave olarak yaklaşık 650 bin yeni konut gereksinimi ortaya çıktı. Bunun yanı sıra yaklaşık 6-7 milyon konut risk taşıyor ve yenilenmesi gerekiyor. Bu tablo karşısında afet odaklı kentsel dönüşüm ertelenemez bir gerçek, sürecin hızlanması için arsa maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi, uzun vadeli ve erişilebilir finansman modellerinin oluşturulması ve sektörün uzun süredir yaşadığı nitelikli ara eleman sorununa yönelik köklü reformların gecikmeden uygulanması gerekiyor."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
