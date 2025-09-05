Haberler

Kendi işini kuran gencin mesajı gündem oldu! İşte kazandığı para

Güncelleme:
27 yaşındaki bir genç, özel sektörde 5 yıl çalıştıktan sonra kendi işini kurduğunu ve yanında çalışan iki personele 30 bin TL maaş ile sınırsız yemek-tatlı hakkı verdiğini anlattı. Geçen ay kendi kazancını 33 bin TL olarak hesapladığını söyleyen gencin mesajı tebessüm ettirdi.

Memurlarla ilgili paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabına gönderilen mesaj, kısa sürede gündem oldu. Mesajda 27 yaşındaki bir girişimci, özel sektörde 5 yıl çalıştıktan sonra kendi işini kurduğunu anlattı.

YANINDA 2 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Yanında günde 8'er saat çalışan iki personel bulunduğunu belirten genç işveren, çalışanlarına aylık 30 bin lira maaş ve sınırsız yemek-tatlı imkânı sunduğunu ifade etti.

KAZANDIĞI PARA 33 BİN LİRA

Kendi kazancına da değinen girişimci, geçen ay sonunda hesabını yaptığında 33 bin lira gelir elde ettiğini söyleyerek, bu durumu esprili bir dille aktardı. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Elemanın birini çıkar kendin eleman ol.
  • 2 çalışanla ne üretebilir satarsın ki...
  • Çalışanımdan daha az kazandığım çok dönem oldu. Risk budur zaten oyna devam
  • Ne güzel bir yaklaşım... Bereketli olsun inşallah... Gittikçe çoğalsın

İşte gündem olan o paylaşım;

Kendi işini kurup çalışanıyla aynı parayı kazanan adam

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

İşlerin daha açık ve kazancının artması dileğiyle..bütün masraflar çıktıktan sonra keşke en az 100 bin TL ilk anda kazanmış olsaydın iyi bir başlangıç olurdu...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
