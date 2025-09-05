Kendi işini kuran gencin mesajı gündem oldu! İşte kazandığı para

Memurlarla ilgili paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabına gönderilen mesaj, kısa sürede gündem oldu. Mesajda 27 yaşındaki bir girişimci, özel sektörde 5 yıl çalıştıktan sonra kendi işini kurduğunu anlattı.

YANINDA 2 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Yanında günde 8'er saat çalışan iki personel bulunduğunu belirten genç işveren, çalışanlarına aylık 30 bin lira maaş ve sınırsız yemek-tatlı imkânı sunduğunu ifade etti.

KAZANDIĞI PARA 33 BİN LİRA

Kendi kazancına da değinen girişimci, geçen ay sonunda hesabını yaptığında 33 bin lira gelir elde ettiğini söyleyerek, bu durumu esprili bir dille aktardı. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Elemanın birini çıkar kendin eleman ol.

2 çalışanla ne üretebilir satarsın ki...

Çalışanımdan daha az kazandığım çok dönem oldu. Risk budur zaten oyna devam

Ne güzel bir yaklaşım... Bereketli olsun inşallah... Gittikçe çoğalsın

İşte gündem olan o paylaşım;