Kemer Göynük Mahallesi'ne Kapalı Pazar Yeri Yapımı Başladı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun 'Her mahalleye bir kapalı pazar yeri projesi' kapsamında Göynük Mahallesi'ne kapalı pazar yeri yapımı başladı. Pazar alanında 80 esnaf tezgah açabilecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun "Her mahalleye bir kapalı pazar yeri projesi" bünyesinde Göynük Mahallesi'ne kapalı pazar yeri yapımı başladı.

Belediye Başkanı Topaloğlu, Kuzdere, Arslanbucak ve Çamyuva mahallelerinde Kemer Belediyesi tarafından yapılan kapalı pazar yerlerinden sonra,Göynük Mahallesi'ne de yapımına başlanılan kapalı pazar yeri çalışmalarını yerinde inceledi.

2 bin 592 metrekarelik alanın, bin 835 metrekarelik bölümü kapalı pazar yeri olacak. Pazar alanının içerisinde tuvaletler, zabıta odası, çay ocağı ve satış ünitesi yer alacağı belirtildi. Pazar alanında 80 esnaf tezgah açabilecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere, Arslanbucak ve Çamyuva mahallelerinden sonra Göynük mahallesinde de Pazar yeri çalışmalarına başladıklarını söyledi.

"Her mahalleye bir kapalı pazar yeri" projesi bünyesinde Kemer'in tüm mahallelerin de pazar yeri yapacaklarına değinen Başkan Topaloğlu, "Göynük mahallemizde pazar yeri çalışmalarımıza hızla başladık. En kısa sürede pazar yerimizi esnaf ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Esnafımız ve vatandaşımız, güneşten, soğuk ve yağmurdan kurtulmuş olacak. Halkımız için üretmeye ve hizmet etmeye ilk günkü aşkla devam edeceğiz" dedi.

Başkan Topaloğlu, Tekirova Mahallesi'ne de kapalı pazar yeri yapılacağına dikkat çekerek, söz konusu yeriile ilgili ihale sürecinin ve diğer çalışmaların başladığını sözlerine ekledi. - ANTALYA