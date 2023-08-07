Kellogg Türkiye, Yılın İlk Yulaf Hasadını Gerçekleştirdi

Sürdürülebilir tarım misyonuna uygun olarak Türkiye'de çiftçilere tarım desteği veren dünyanın önde gelen kahvaltılık gevrek üreticisi ve lider atıştırmalık şirketi Kellogg, yılın ilk yulaf hasadını gerçekleştirdi. Global çapta yürütülen 'Daha İyi Günlere' taahhüdü kapsamında dünya genelinde 1 milyon çiftçiye ulaşma hedefi ile hareket eden Kellogg, Isparta, Sivas ve Eskişehir'de toplam 12 bin 500 dekar alanda yulaf çiftçisine, ziraat mühendisi danışmanlığı, gübre ve bitki koruma ürünleri gibi konularda destek sağlıyor. Kellogg, toplanacak yaklaşık 5.600 ton yulafı birbirinden lezzetli ürünlere dönüştürerek sevenleriyle buluşturacak.

Kellogg Türkiye, yerli üreticileri desteklemek amacıyla yürüttüğü projede ilk hasat ürünlerini topladı. Isparta, Sivas ve Eskişehir'de toplam 12 bin 500 dekar alandaki yulaf üretimine katkı sunan Kellogg Türkiye, proje kapsamında çifçilere ziraat mühendisi danışmanlığından, gübre ve bitki koruma ürünlerine kadar pek çok alanda destek oldu.

Eskişehir'de düzenlenen yulaf hasadı etkinliğinde konuşan Kellogg Türkiye Genel Müdürü Khurram Zaidi, şirketin insanların sadece doyduğu değil tüm ihtiyaçlarının karşılandığı adil bir dünya vizyonunu, yerel çiftçileri desteklemeye olan bağlılığını ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine desteğini dile getirdi. Kellogg Company, 2030 yılı sonuna kadar açlığı sona erdirmekve 3 milyar insanın 'Daha İyi Günler'de yaşamasına yardımcı olmak için refah, gıda güvenliği ve iklim gibi birbiriyle bağlantılı konuları odağına alarak, toplumsal bir amaç doğrultusunda büyümeyi sürdürme hedefiyle çalışıyor.

Zaidi, "Verimli ve sürdürülebilir tarım uygulamaları dünyamızın geleceği için büyük önem taşıyor. Kellogg Better Days taahhütümüzçerçevesinde dünya çapında 1 milyon çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Burada, Türkiye'de yılın ilk yulaf hasadını yapan çiftçilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kellogg, tahılların kalitesine büyük önem veriyor ve lezzetten ödün vermeden en yüksek standartlarda ürünler arıyor. Ürünlerimizde kullandığımız kaliteli yulafı yetiştirmek ve üretmek için yorulmadan çalışan gayretli çiftçilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

KADIN ÜRETİCİLERE DESTEK

Kellogg, yerel üreticileri desteklemenin yanı sıra kadın çiftçilere olan bağlılığını da vurguluyor. Eskişehir'deki hasat etkinliğine katılan yulaf çiftliği sahiplerinden Aylin Taşlak Uslu, Kellogg'un tarım sektöründe kadınları güçlendirme konusundaki çabalarını vurguladı. Uslu, "Kellogg'un küresel gıda krizine karşı verdiği mücadele, 2030 yılına kadar 3 milyar insan için 'Daha İyi Günler Yaratma' vaadini içeriyor. Şirket sadece doğal kaynakların korunmasına önce 5.600 tonluk bir hasat bekliyoruz ve yulaflarımız yakında insanların sofralarına ulaşacak. Ulaştığımız herkese gülümseme getirmeyi umuyoruz."

KELLOGG HAKKINDA:

Kellogg Şirketi (NYSE: K) olarak vizyonumuz insanların yalnızca karınlarını doyurmak için yedikleri değil, besin ihtiyaçlarını tam olarak karşıladıkları iyi ve adil bir dünyadır. Güvenilir markalarımızla, herkesin sofrada bir yer bulduğu, daha iyi günler için çalışıyoruz. Halihazırda dünyanın 180 ülkesinde Kellogg's tahıl gevrekleri sevilerek tüketilmektedir. 20'den fazla ülkede üretim tesisi bulunan Kellogg, dünya çapında güçlü markalara sahiptir: Pringles®, Cheez-It®, Special K®, Kellogg's Frosted Flakes®, Pop-Tarts®, Kellogg's Corn Flakes®, Rice Krispies®, Eggo®, Mini-Wheats®, Kashi®, RXBAR®, MorningStar Farms® bunlardan bazılarıdır. Kellogg'un dünyada net cirosu 2020 yılında yaklaşık 13.8 milyar dolardır, temelde atıştırmalık ürünler ve kahvaltılık gevrek, dondurulmuş gıda ve noodle gibi pratik yiyeceklerden oluşur. Kellogg's® Better Days platformunun bir parçası olarak, dünyada açlığı sonlandırmaya yardımcı oluyor ve 2030 yılına kadar 3 milyar insan için "daha iyi günler" sağlamayı hedefliyoruz.

www.KelloggCompany.com veya www.OpenforBreakfast.com sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Kellogg, Türkiye pazarına 2005 yılında giriş yapmıştır. Türkiye pazarında güçlü bir oyuncu olan Kellogg, Kellogg's Corn Flakes, Coco Pops, Special K, Pringles gibi bilindik markalarıyla tüketicilerine lezzetli ürünler sunmaktadır.

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