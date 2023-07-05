Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına Hasan Özdemir yeniden seçildi

Keban-Elazığ arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücülerinin kurduğu Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde olağan genel kurul yapıldı. Seçim sonuçlarına göre Hasan Özdemir güven tazelerken, yönetim ve denetim kurulu da belirlendi. Özdemir, Keban halkına daha iyi hizmet sunmak için çalışacaklarını ifade etti.