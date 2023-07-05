Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına Hasan Özdemir yeniden seçildi
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Keban-Elazığ arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücülerinin kurduğu Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde olağan genel kurul yapıldı. Seçim sonuçlarına göre Hasan Özdemir güven tazelerken, yönetim ve denetim kurulu da belirlendi. Özdemir, Keban halkına daha iyi hizmet sunmak için çalışacaklarını ifade etti.
Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına yeniden Hasan Özdemir seçildi.
Keban- Elazığ arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücülerinin kurduğu Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde olağan genel kurul yapıldı.
Seçim sonuçlarına göre Hasan Özdemir güven tazelerken, yönetim kurulu Seyfettin Celayir, Mehmet Oğuz, Hasan Yalçın, Şeref Çakmak, Özcan Celayir'den, denetim kurulu ise Akif Murat, Hasan Fırat, Ahmet Atay, Ahmet Çelik'ten oluştu.
Özdemir yaptığı konuşmada, yolcu taşımacılığında Keban halkına daha iyi hizmet sunmak için gerekli gayreti göstereceklerini belirtti.