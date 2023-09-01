Kdz. Ereğli Bozhane Balıkçı Barınağında 2023-2024 Balıkçılık Av Sezonu Açıldı

Kdz. Ereğli Bozhane Balıkçı Barınağında yoğun katılımla düzenlenen törenle 2023-2024 Balıkçılık Av sezonu açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Milletvekili Saffet Bozkurt, İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Balıkçılık ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Recep Küçük, Ereğli İlçe Müdürü Osman Günaydın, Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Murat Toprak, teknik personeller ve çok sayıda balıkçının katılım sağladığı programda konuşmaların ardından kurban kesilerek dua edilip ikramlarda bulunuldu.

İl Müdürü Cemalettin Çataklı "Ticari balıkçılık faaliyetinde bulunan balıkçılarımız için 15 Nisan 2023 tarihinde başlayan genel av yasağı 31 Ağustos'ta sona ererek, yeni av sezonu başlamıştır. İlimiz genelinde 413 adet ruhsatlı tekne, 6.500 adet ticari ruhsatlı, 5.900 adet amatör ruhsatlı olmak üzere toplam 12.400 balıkçımız kayıt altındadır. İlimiz balıkçılarına Bakanlığımız tarafından "Kıyı Balıkçılığının Desteklenmesi" çerçevesinde balıkçılarımıza son üç yılda toplam 3,5 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapılmıştır. Bakanlığımız, su ürünleri avcılığıyla ilgili düzenlemeleri yaparken bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususları göz önünde bulundurularak, su ürünleri avcılığında tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından bazı yasak ve sınırlamalar ile balıkçılara yükümlülükler getirilmektedir. Balıkçılarımız, faaliyetlerini Ticari ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine göre yürütmektedirler. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletimi bakımından, avcılıkla ilgili getirilen kurallara uyum büyük önem taşımaktadır. Getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için Bakanlık olarak denetimlere, geçmişte olduğu gibi tüm imkanlar seferber edilerek, yeni sezonda da artırılarak devam edilecektir. Bunun için her türlü teknik ve altyapı önlemleri alınmıştır. Balıkçılarımızın bu düzenlemelere uygun avcılık faaliyetinde bulunmaları, hem kendi menfaatleri hem de kaynaklarımızın sürdürülebilir işletimi bakımından önem taşımaktadır. Balıkçılarımız tarafından büyük emek ve zahmetle üretilen ve insan beslenmesinde ve sağlığımızın korunmasında sayısız faydaları olan su ürünlerinin, halkımızın bol bol tüketmesini tavsiye ediyoruz. Bakanlığımız, Valimiz ve şahsım adına, 2023-2024 balıkçılık sezonunun balıkçılarımız için bol ve bereketli olmasını diliyorum. Vira Bismillah diyerek sözlerimi tamamlıyorum" dedi. - ZONGULDAK