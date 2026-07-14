Kazakistan ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 4,1 büyüdü

Kazakistan ekonomisi, 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 4,1 büyüme kaydetti.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Serik Jumangarin, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı sunumda, bu yılın ocak-haziran döneminde ülke ekonomisinin genel durumuna ilişkin verileri paylaştı.

Jumangarin, büyümenin temel itici gücünün reel sektör olduğunu belirterek, reel sektörde büyümenin yüzde 4'ten yüzde 5,1'e yükseldiğini, hizmetler sektörünün ise yüzde 3,5 büyüdüğünü ifade etti.

İnşaat, imalat sanayi, ulaştırma ve ticaret sektörlerinin en yüksek performansı gösterdiğini aktaran Jumangarin, tarım-sanayi kompleksi ile haberleşme sektörlerinde de büyümenin sürdüğünü söyledi.

Petrol dışı sektörün ekonominin ana büyüme motoru olmaya devam ettiğini vurgulayan Jumangarin, bu alandaki büyümenin yıl boyunca istikrarlı şekilde yüzde 5'in üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Yılın ilk yarısında sabit sermaye yatırımlarının yüzde 9,6 artışla 9,5 trilyon tengiye (20,1 milyar dolar) ulaştığını belirten Jumangarin, özel sektör yatırımlarının ise yüzde 21,4 artarak toplam yatırımların yüzde 87'sini oluşturduğunu ifade etti.

En yüksek yatırım artışının bilgi teknolojileri ve haberleşme sektöründe 2,3 kat, inşaatta yüzde 38,7, imalat sanayinde yüzde 33,3, tarımda yüzde 24,6 ve ulaştırmada yüzde 11,6 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Dış ticaret hacminin ocak-mayıs döneminde 56,3 milyar dolara ulaştığını aktaran Jumangarin, ihracatın 30,4 milyar dolar, ithalatın ise 26 milyar dolar olduğunu, dış ticaret fazlasının 4,4 milyar doları aştığını söyledi.

Reel gelirler ve istihdam arttı

Jumangarin, yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 10,3'e gerilemesinin etkisiyle halkın reel gelirlerinin yüzde 0,1 arttığını belirtti.

Ekonomide istihdam edilen kişi sayısının 9,4 milyona ulaştığını ifade eden Jumangarin, 1 Ocak 2026 itibarıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) çalışan sayısının 4,5 milyon olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda halkın gelir seviyesini artırmaya yönelik kapsamlı bir planın uygulandığını belirten Jumangarin, yeni üretim tesislerinin kurulması ve yüksek verimlilik sağlayan istihdam alanlarının oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Jumangarin, ekonomik faaliyetlerde ve istihdamda kayda değer olumsuz bir etkinin gözlenmediğini de sözlerine ekledi.

KOBİ'lerin ekonomideki payı yüzde 40,9'a yükseldi

Jumangarin, girişimcilik faaliyetlerinin dış ve iç ekonomik gelişmelere rağmen olumlu seyrini koruduğunu belirtti.

Yılın ilk yarısı itibarıyla ülkedeki toplam işletme sayısının 2,9 milyona ulaştığını anlatan Jumangarin, bunun yıl başına göre 499 bin işletme veya yüzde 20,4'lük artış anlamına geldiğini ifade etti.

Jumangarin, serbest çalışan kişi sayısının 688 bin 597 olduğunu aktararak, bireysel girişimciler ile serbest çalışanların toplam sayısının 1,9 milyondan 2,3 milyona yükseldiğini söyledi.

KOBİ'lerin gayrisafi yurt içi hasıladaki payının 2021'de yüzde 33,5 seviyesindeyken 2025 yılı sonunda yüzde 40,9'a çıktığını belirten Jumangarin, madencilik, inşaat, tarım, bilgi ve iletişim sektörlerinde küçük ölçekli şirket sayısının arttığını, orta ölçekli işletmelerde ise gayrimenkul, finans ve sigorta ile hizmet sektörlerinde büyümenin sürdüğünü kaydetti.

Jumangarin, kayıtlı KOBİ'lerin yüzde 60'tan fazlasının ticaret, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.