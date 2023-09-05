Kazakistan'da Yeşil Enerji Santralleri İnşa Ediliyor

Kazakistan'da yeşil enerji şirketi Universal Energy, altı yeni enerji santrali projesiyle fotovoltaik enerji santralleri ve rüzgar çiftlikleri inşa ediyor. Bu projelerin Kazakistan'ın elektrik tüketiminin yarısını karşılaması hedefleniyor.

1. Kazakistan'daki fotovoltaik enerji santralinin çeşitli görüntüleri

Kazak proje koordinatörü Rinat Turganbekov, Çinli yeşil enerji geliştiricisi Universal Energy Limited Şirketi'nin Kazakistan şubesinde çalışıyor.

Beş sene önce bu şirkette çalışmaya başlayan Turganbekov, o zamandan bu yana ülkesinde rüzgar ve fotovoltaik enerji santrallerinin inşasına tanıklık ediyor.

"Bu şirketi seçmeye karar vermemin nedeni, şirketin yeşil enerji alanında faaliyet göstermesiydi. Bu durum çok ilgimi çekti, çünkü o dönemde Kazakistan'da yeşil enerji yeni yeni gelişmeye başlıyordu ve ben bu tarz projelerimiz olduğunu bile bilmiyordum."

Universal Energy, Kazakistan'da altı rüzgar ve güneş enerjisi projesinin yüklenicisi konumunda bulunuyor. Projelerin her biri, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki 55 Çin-Kazakistan üretim kapasitesi işbirliği programının bir parçası olma özelliğini taşıyor.

"2015 yılından bu yana şirketimiz ağırlıklı olarak yeni enerji santrallerine yatırım yapmaya odaklandı. Kazakistan'da fotovoltaik enerji santralleri ve rüzgar çiftlikleri inşa ediyoruz. Şimdiye kadar toplam kapasitesi 380 megavat olan altı yeni enerji santrali projesi inşa ettik."

Universal Energy'ye göre yeşil enerjinin, 2050 yılına kadar Kazakistan'daki elektrik tüketiminin yarısını karşılaması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nur-Sultan'dan bildiriyor. (XHTV)