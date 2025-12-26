Haberler

Kazakistan'da gelecek yıl 30 milyon metreküp doğal gaz üretecek yeni saha faaliyete geçirildi

Güncelleme:
Kazakistan, 2026 yılında yaklaşık 30 milyon metreküp doğal gaz üretmeyi hedefleyen Barhannaya gaz sahasını resmen açtı. Bu sahadan elde edilecek gelir ve vergi, ülkenin enerji güvenliğine önemli katkılar sağlayacak.

Kazakistan'ın Ulusal Varlık Fonu "Samurık Kazına" tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede Barhannaya adında yeni bir gaz sahası resmen faaliyetine başladı.

Açılış töreni, QazaqGaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alibek Jamauov'un katılımıyla telekonferans yöntemiyle yapıldı.

Ülkenin enerji güvenliğine önemli katkı sağlaması beklenen Barhannaya gaz sahasında üretimin 2026 yılında yaklaşık 30 milyon metreküp, 2028 yılında ise 65 milyon metreküple zirveye ulaşması öngörülüyor.

Aynı zamanda gaz sahasının faaliyete geçmesiyle yeni istihdam olanaklarının oluşturulması ve devlet bütçesine ek gelir sağlanması planlanıyor.

Özellikle Barhannaya sahasından elde edilecek toplam vergi ve sözleşme yükümlülüklerinin, 18,6 milyar tengeyi aşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Ekonomi
