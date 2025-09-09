Kazakistan'da TDT Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Gerçekleşti

TİCARET Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11'inci Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11'inci Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın katılımıyla, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk Dünyası 2040 Vizyonu rehberliğinde, üye ülkelerin ticaret hacminin artırılmasında gümrük alanında tesis edilecek güçlü iş birliğinin belirleyici rolüne dikkat çekildi. Basitleştirilmiş Gümrük Hattı, Tek Pencere, Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) ve eTIR uygulamaları çerçevesinde üye ülkelerce yürütülen çalışmaların önemi vurgulandı.

Toplantı kapsamında; 'TDT Gümrük İdareleri Arasında Risk Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı', 'TDT Gümrük Laboratuvarı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' ve 'TDT Üye Devletlerinin Gümrük İdaresi Başkanları tarafından TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi'nin (1975/Cenevre) 11 sayılı Ek'inin Uygulanması Hakkında Ortak Açıklama' metinleri imzalandı.

Ayrıca toplantı marjında, üye ülkelerle ikili görüşmeler gerçekleştirildi ve Türkiye ile Kazakistan arasında 'İkili Ticarette İstatistiki Veri Değişimi Alanında İş Birliğine İlişkin Protokol' imzalandı.