Haberler

Kazakistan'da TDT Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Gerçekleşti

Kazakistan'da TDT Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı 11'inci Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, üye ülkelerin ticaret hacminin artırılması ve gümrük iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

TİCARET Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11'inci Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11'inci Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın katılımıyla, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk Dünyası 2040 Vizyonu rehberliğinde, üye ülkelerin ticaret hacminin artırılmasında gümrük alanında tesis edilecek güçlü iş birliğinin belirleyici rolüne dikkat çekildi. Basitleştirilmiş Gümrük Hattı, Tek Pencere, Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) ve eTIR uygulamaları çerçevesinde üye ülkelerce yürütülen çalışmaların önemi vurgulandı.

Toplantı kapsamında; 'TDT Gümrük İdareleri Arasında Risk Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı', 'TDT Gümrük Laboratuvarı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' ve 'TDT Üye Devletlerinin Gümrük İdaresi Başkanları tarafından TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi'nin (1975/Cenevre) 11 sayılı Ek'inin Uygulanması Hakkında Ortak Açıklama' metinleri imzalandı.

Ayrıca toplantı marjında, üye ülkelerle ikili görüşmeler gerçekleştirildi ve Türkiye ile Kazakistan arasında 'İkili Ticarette İstatistiki Veri Değişimi Alanında İş Birliğine İlişkin Protokol' imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

Hikmet Çetin bombayı patlattı! Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim

2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim
Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu

Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.