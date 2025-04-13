Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu'nu küplere bindiren karar: Ağzınızı açıp bir söz söyleyin
'Kafana sıkarlar' tehdidi savuran trafik magandalarına 12 bin 246 TL ceza

Sen misin trafikte magandalık yapan! Hikaye bilindik sonla bitti

Kaz Yumurtası, Çiftçilere Ek Gelir Sağlıyor

Kaz Yumurtası, Çiftçilere Ek Gelir Sağlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaz yumurtalarının artan talebi, çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı oldu. Sağlıklı beslenme arayışındaki vatandaşlar, vitamin ve mineraller açısından zengin kaz yumurtalarını tercih ediyor.

Barındırdığı vitamin ve mineraller sebebiyle sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşların tercih ettiği kaz yumurtaları, çiftçilere gelir kapısı oldu. Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaz yetiştiricileri, gelen yoğun talep üzerine kargoladıkları yumurtaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşların beslediği kazların yumurtası önemli bir gelir kapısı haline geldi. İlçede çiftçiler tarafından yetiştirilen kazların yumurtaları, gelen yoğun talep üzerine Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İçerisinde bulunan vitamin ve minareler sebebiyle, sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilen kaz yumurtaları, yoğun talep görüyor. İlçede çiftçilikle uğraşan Sabahattin Ciğerci, kaz yumurtalarının Kars dahil, Türkiye'nin birçok ilinden talep edildiğini ifade etti.

Vatandaşların sürekli kendilerine kaz yumurtasını sorduğunu belirten Sabahattin Ciğerci, "Kaz yumurtası eklemlere faydalı bir yumurtadır. Doktorlar da tavsiye etmektedir. Bunun için bizden de tercih ediliyor. Bizler de hazırladığımız kaz yumurtalarını isteyen vatandaşlara gönderiyoruz" dedi. - KASTAMONU

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.