Kaz Dağları'ndaki Tıbbi Bitkiler Araştırıldı: 100'den Fazla Tür Kaydedildi

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Engelli Öğrenci Ofisi işbirliğiyle Balıkesir'in Edremit ilçesinde yürütülen projede, Kaz Dağları'nın tıbbi ve aromatik bitkileri incelenerek, 100'ün üzerinde tür kayıt altına alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Medipol Üniversitesi, bilimsel araştırmayı toplumsal faydayla bir araya getiren bir proje gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Narlı Köyü ve çevresindeki köylerde tıbbi bitkilerle aromaterapi üzerine kapsamlı araştırmalar yapıldı.

Projeyle Kaz Dağları'nın bitki çeşitliliği ortaya koyulurken, halkın kuşaktan kuşağa aktardığı "geleneksel şifa bilgileri" de akademik uzmanlıkla buluştu.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülden Omurtag başta olmak üzere farmasötik botanik alanında uzman akademisyenlerden oluşan proje ekibi, 12 köyde yürüttüğü araştırmalarla bölgedeki bitki çeşitliliğini belgeledi.

Köy halkından derlenen geleneksel şifa bilgileri doğrultusunda 100'ün üzerinde tıbbi ve aromatik bitki türü kayıt altına alındı. Kekik, adaçayı, lavanta ve biberiye gibi yaygın bitkilerin yanı sıra Kaz Dağları'na özgü endemik türler de çalışmalara dahil edildi.

Proje kapsamında düzenlenen eğitimlerde, engelli ve yaşlı bireylere aromaterapinin temel prensipleri, uçucu yağların güvenli kullanımı ve bitkilerin yaşam kalitesine katkıları aktarılırken, köy halkına yönelik de atölyeler gerçekleştirildi.

Araştırma sonucu elde edilen bulgular, Narlı Köyü'nde gerçekleştirilen Tıbbi Bitkiler Sergisi'nde kamuoyuna sunuldu.

Farmakopelerde yer alan 20 önemli tıbbi bitki, posterler ve görseller eşliğinde sergilendi. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Korkut'un da yer aldığı proje ile yerel halk ve ziyaretçiler, bitkileri yakından tanıyarak bilimsel değerlerini öğrenme fırsatı buldu.