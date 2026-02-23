Kayseri'ye 800 yataklı hastane yatırımı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsüne yapılması planlanan 800 yataklı yeni hastanenin, Kayseri'nin yanı sıra bölge illerine de sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AA muhabirine, ERÜ Tıp Fakültesinin sadece Kayseri'ye değil, çevre illere de sağlık hizmeti verdiğini, eğitim kalitesiyle de Türkiye'nin sayılı fakülteleri arasında yer aldığını söyledi.

Hastane binasının geçmişinin 45 yıla dayandığını anımsatan Altun, mimari açıdan yenilenme ihtiyacının bulunduğunu, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin bu süreci hızlandırdığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hastane projesini hazırladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda kampüse yapılması planlanan yeni hastane projesinin tamamlandığını belirten Altun, "800 yataklı, gerçekten yeşil, sürdürülebilir, akıllı bir yapı olarak tanımlayabileceğimiz bu projemizde 2026 yılı içerisinde yapım sürecine geçmiş bulunuyoruz. 14 milyar liranın üzerinde rakamlar söz konusu olduğu için çok kapsamlı bir ihale süreci ve imkan yetkisi çok geniş firmaların dahil olacağı bir ihale süreci yaşayacağız. Oradaki takvime bağlı olarak da 2026 yılı içerisinde inşaatımız başlayacak." diye konuştu.

"Sismik izolatörlü bir yapı olacak"

Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Altun, yapının deprem güvenliği açısından özelliklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sismik izolatörlü bir yapı olacak. Aslında bu, Kayseri'miz için de sismik izolatörün kullanıldığı ilk yapı olacak. Bunu çok rahatlıkla mesleğim gereği de söyleyebilirim. 390 sütun üzerine inşa ediliyor. Dolayısıyla yapımızda 390 sismik izolatör kullanılacak. Deprem anında depremin hiç hissedilmediği, son derece küçültülmek suretiyle yapıya verildiği ve insanlara da 'Binanın içine kaçın' diyebileceğimiz bir yapı ortaya çıkacak. Çünkü genellikle biz binadan dışarıya kaçmaya çalışıyoruz. Yağmur suyunu kendi bünyesinde depolayarak etrafındaki çimlerin sulamasında kullanacağız. Hastanemiz kendi elektriğini de çatısına kurulacak güneş enerji sistemiyle karşılayacak."

Altun, ERÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, otopark bölgesi diye bilinen 170 bin metrekarelik alana inşa edileceğini, acil ve poliklinik hizmetlerinin yanı sıra cerrahi branşların da burada yer alacağını anlattı.

Kayseri Şehir Hastanesinin sağlık alanında ciddi bir yükü omuzladığını vurgulayan Altun, kentin İldem bölgesine yapılması planlanan yeni hastanenin de son derece önemli bir sağlık yatırımı olacağını, ERÜ kampüsüne yapılacak 800 yataklı hastaneyle beraber, hep birlikte Kayseri ve çevre illere sağlık hizmeti sunulacağını sözlerine ekledi.