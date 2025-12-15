Haberler

Kayseri'de Yerli ve Milli Tramvay Parçalarıyla 180 Milyon TL Tasarruf Sağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., yerli ve milli tramvay parçaları üreterek 180 milyon TL tasarruf sağladı. Ulaşım A.Ş. mühendisleri, yurtdışına bağımlılığı azaltan ve Türk sanayisine katkıda bulunan çalışmalara imza atıyor.

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından üretilen yerli ve milli tramvay parçalarıyla 180 milyon TL tasarruf sağlandı. Ulaşım A.Ş. Araç Bakım Müdürü Safa Kaplan, "Büyük ve küçük ölçekli birçok tramvay parçasını, Kayseri'de yerlileştirmiş bulunmaktayız. 13 tane ürünün yerlileştirilmesiyle toplamda 180 milyon TL'lik bir gelir elde ettik ve bu gelir her yıl artarak devam etmekte" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile iş birliği içinde yüzde 100 yerli olarak üretilen tramvay parçaları, önemli bir ekonomik katkı sağladı. Üretilen yerli ve milli 13 tramvay parçasıyla, 180 milyon TL tasarruf edildi. Tramvay malzemelerinin alt sistemlerinin çoğunun yurt dışı menşeili olmasına karşın yerli olarak üretilen parçalarla sektördeki bağımlılık azaltılarak, geçen süreçte ekonomik kazanım sağlandı.

EN ÖNEMLİ NOKTA HİZMET

Ulaşım sektöründe özellikle tramvaylarda yerlileştirmenin çok önemli bir faktör olduğunu söyleyen Ulaşım A.Ş. Araç Bakım Müdürü Safa Kaplan, "Genellikle tramvay malzemelerinin alt sistemleri yurt dışı menşeili olmakta. Bu malzemelerin Türkiye ekonomisine kazandırılmasında da bizler önemli bir rol oynuyoruz. Bu maksatla Kayseri Ulaşım A.Ş.'de mühendisler olarak iki farklı görevde bulunuyoruz. Birincisi yöneticilik, ikincisi de mühendislik olarak tanımlayabiliriz. Yöneticilik noktasında bizim için en önemli nokta hizmet" diye konuştu.

'BİRÇOK TRAMVAY PARÇASINI YERLİLEŞTİRDİK'

Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlara tramvaylarda hizmet ettiklerinin bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Kaplan, "Bu doğrultuda önceliğimiz; yolcu memnuniyeti ve müşteri güvenliği. İkinci noktada ise mühendislik alanında bizler, tramvay üzerindeki ithal malzemelerin hepsinin tek tek çalışılarak yerlileştirilmesi konusunda mühendislik yapıyoruz. Burada malzemelerin birçoğu yabancı menşeili olduğu için malzemelerin teknik analizlerini yaparak, Türk sanayisinde üretilmesi noktasında sanayicilerimizle birlikte iş birliği yapmaktayız. Bu iş birliği noktasında büyük küçük ölçekli birçok tramvay parçasını, Kayseri'de yerlileştirmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

'ÖDÜL ALMA YOLUNDA İLERLİYORUZ'

Yerlileştirdikleri ürünleri aktaran Sefa Kaplan, "Ana komponentlerden bahsedersek, 13 tane ürünün yerlileştirilmesiyle toplamda 180 milyon TL'lik bir gelir elde ettik ve bu gelir her yıl artarak devam etmekte. Bu yerlileştirmelerin yanında en önemli faktörlerden biri de kullanılan atölye ekipmanlarıdır. Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak, işlerimizi daha verimli gerçekleştirmek adına atölye ekipmanlarına yoğunlaşmış bulunmaktayız. Daha önce gerçekleştirdiğimiz yerli bir proje olan 'Boji Pres' ile birlikte yurt dışı menşeili bir makinenin Türkiye'de 10'da bir fiyatına, Kayseri sanayisinde üretilmesini sağladık. Yeni projemizde ise tramvayların hareket organlarından biri olan bojilerin taşınıp, iki yolda yapılan bakımın tek yolda yapılabilmesini sağlayan ve verimlilik sağlayan boji taşıma aracının yerlileştirmesini gerçekleştirdik. Ayrıca bu makine ile birlikte Sanayi Bakanlığı'nın verimlilik ödüllerine başvurarak, ödül alma yolunda ilerliyoruz" dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZ, YURT DIŞINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORLAR'

Çalıştıkları firmalara teknik ve mühendislik desteği sağladıklarını belirten Kaplan, şöyle konuştu: "Tramvaydaki yerlileştirme noktasında, sanayiyle birlikte çalışmaya çok istekliyiz. Bu noktada tramvayların üzerindeki ithal ekipmanların yerlileştirilmesi için sanayi ile birlikte çalışarak onlara gerekli mühendislik ve teknik desteği sağlıyoruz. Türkiye sanayisindeki yerlileştirdiğimiz birçok ürün, sanayicinin portföyüne girdiği için yurt dışında ve yurt içinde biz haricinde çok sayıda müşteriye ulaşım sağlayabiliyorlar. Ekonomik olarak fayda sağlıyorlar. Bazı üreticilerimiz bizimle birlikte yerlileştirdikleri ürünlerde, orijinal üreticilerin tedarikçileri olma yoluna kadar ilerleyerek yurt dışında ülkemizi temsil ediyorlar. Bunun parçası olmaktan mutluyuz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
title