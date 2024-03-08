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Kayseri Ticaret Odası ENHANCER İş Dünyası Buluşması düzenlendi

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından ENHANCER İş Dünyası Buluşması düzenlendi. B2B eşleştirme oturumları ile panel oturumları ve finansal okuryazarlık workshopu gerçekleştirildi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından ENHANCER İş Dünyası Buluşması düzenlendi. B2B eşleştirme oturumları ile panel oturumları ve finansal okuryazarlık workshopu gerçekleştirildi.

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında iş dünyası buluşması düzenlendi.

"İş dünyamızın yanındayız"

Programın açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez, ENHANCER Projesi'nin Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan göçmenler ile Türk vatandaşlarının sosyo-ekonomik uyumuna destek olmak üzere kurgulanan bir proje olduğunu ve hem Türk vatandaşlarının hem de göçmenlerin girişimlerini destekleyerek üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Projenin sadece maddi destek sağlamadığını aynı zamanda tecrübe kazanımı da sağladığını belirten Sönmez, program kapsamındaki panel ve devamındaki diğer programlarla ilgili de bilgiler paylaştı. Sönmez, "Küresel ekonomideki belirsizlikler ve değişkenliklerin ele alınacak. Özellikle ihracatçılar açısından belirsizliklerin nasıl etki oluşturduğu ve nasıl başa çıkabileceğini tartışacağız. İhracat, ülkemizin ekonomik büyümesi ve sürdürülebilir kalkınması için hayati bir öneme sahip. Ancak, küresel ekonomideki dalgalanmalar ve değişimler, işletmelerimizi etkilemekte ve stratejilerimizi yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor. Panel sonrası, odamız salonlarında üye firmalarımız ve katılım sağlayan misafir firmalarımızla birlikte sektörel gruplamalar yapılarak ikili iş görüşmelerinin yapılacağı oturumlar gerçekleştireceğiz. Bu görüşmeler sonrasında güzel ticari işbirlikleri ortaya çıkar diye umut ediyorum. İş dünyamızın güçlenmesi ve rekabetçiliğinin artması için Kayseri Ticaret Odası olarak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. İş dünyamızın yanındayız" dedi.

"Hedefimiz Türkiye'deki istihdamı artırmak"

Sönmez'in ardından programın paydaşları arasında olan Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Ofisi ICMPD Bölge Başkanı Tamer Kılıç, ise Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Hedefimiz Türkiye'deki istihdamı arttırmak. Hem Türk vatandaşlarının hem de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin istihdamını arttırmak istiyoruz. Tabi bunu yaparken Türkiye'de ki genel girişimcilik ekosistemine de daha yapısal katkılarda bulunmayı arzu ediyoruz. Yapısal konularda değişiklik yapabilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla politika ve strateji çerçevesinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Tamer Kılıç, ENHANCER Projesi'nin sonuç odaklı olarak ENHANCER-PRO olarak devam edeceği bilgisini verdi.

"ENHANCER projesinde kadınlara özel bir önem verilmektedir"

Avrupa Birliği Delegasyonu Temsilcisi Mauro Masciol ise, " Bugünkü iş ağı kurma etkililiği Türkiye'deki iş dünyasının toparlanmasına yardımcı olmak için yenilik yapma ve yeni çözümler keşfetme yönündeki ortak çalışmalarımızın bir sonucudur. Bu yenilikçi, rekabetçi, iş oluşturan fırsatlar oluşturma ve girişimcileri güçlendirme anlamında katkı sağlayacaktır. Şimdiye kadar elde edilen sonuçları değerlendirdiğimizde, işçileri güçlendirmek ve böyle bir ortamın teşvik edilmesini sürdürmek çok önemli. ENHANCER Projesi'nde kadınlara özel bir önem verilmektedir" dedi

"ORAN, kadın gücünü öne çıkaracak"

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de açıklamalarda bulundu. Şahin, ORAN Kalkınma Ajansı olarak yeşil ve dijital dönüşüm, KTO bünyesinde faaliyet gösteren KAGUTİM benzeri modellerin devamlılığı ve bölgesel kalkınmada kadın gücünü öne çıkaran bir yaklaşımla çalışmalarının devam edeceğini paylaştı.

Programda, ICMPD - ENHANCER Projesi Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu moderatörlüğünde ekonomist ve uluslararası ticaret profesyonelleri olan Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Dr. H. Bader Arslan ve Burak Önder'in katılımlarıyla Belirsiz ve Değişken Küresel Ekonomiye İhracatçı Perspektifinden Yaklaşmak konulu da bir panel gerçekleştirildi. Panelden sonra ise B2B Networking etkinliği kapsamında Kayseri ve farklı şehirlerden firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı. Etkinliğin son aktivitesinde de Pınar Erdoğan tarafından Girişimciliğin Finansal Altyapısı-Atölye Çalışması gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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