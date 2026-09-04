Kayseri'de Kırtasiyelere Yoğun Denetim

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, okullar açılmadan önce kentteki kırtasiyelere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim başlattı.

Bu kapsamda 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Kayseri'de yaklaşık bir ayda 132 kırtasiyede denetim yapıldı.

Altınoluk Mahallesi'ndeki bir kırtasiyeyi denetleyen ekipler, ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, boya, silgi ve oyuncak türü kırtasiye ürünlerinde CE (Avrupa'ya Uygunluk) işareti olup olmadığını da denetledi.

Çeşitli uyarılarda bulunan ekipler, tutanak tuttu.

Kayseri Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, denetimin ardından gazetecilere, okullar açılmadan kırtasiye ürünlerine yönelik kasa-reyon fiyat farkı, fiyat etiketlerinin uygun olup olmadığıyla ilgili yaklaşık bir aydır denetimlerini sürdüklerini söyledi.

Denetimlerin okullar açılana kadar süreceğini belirten Dinçaslan, "Bu süreçte 132 firma ve 12 bin 562 ürün denetledik. Bunları günlük olarak Bakanlığımıza bildirdik. Bilinçli tüketici olmamız gerekiyor. En iyi denetim bilinçli tüketici olmak. Yoğun şekilde denetimlerimiz sürecek." diye konuştu.

Kaynak: AA