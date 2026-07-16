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Kayseri'de semt pazarlarındaki fiyatlar yüz güldürüyor

Kayseri'de semt pazarlarındaki fiyatlar yüz güldürüyor
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Kayseri'de semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatlarının uygun olması vatandaşın alım gücünü artırdı. Pazarcılar ve vatandaşlar fiyatlardan memnun.

Kayseri semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Kayseri'de her gün kenti farklı noktalarına kurulan semt pazarlarında vatandaşlar; meyve ve sebzeyi uygun fiyatlarla alma imkanı buluyor. Ürünlerin fiyatının uygun olmasından dolayı alım gücünün de arttığını söyleyen Pazarcı Ercan Oruç; "Semt pazarlarında yaklaşık 7-8 yıldır pazarcılık yapıyorum. Pazarda fiyatlar geçen aya göre hemen hemen aynı. Domates ve biberimiz biraz artışta, geri kalan tüm ürünler uygun. Biber 50, domates 40, salatalık ve patlıcan 3 kilosu 100 TL, sarımsak ise 100 TL'den gidiyor. Bu enflasyona göre fiyatlar gayet uygun. Vatandaşın alımı gayet güzel, her şeyimiz uygun olduğu için pazarlarımız şuanda canlı ve millet her şeyi alabiliyor" dedi.

Pazardan alışveriş yapan Yeter Akça ise Türkiye'nin Hollanda'ya kıyasla alım gücünün çok daha güçlü olduğunu ve fiyatların daha ucuz olduğunu söyleyerek; "Ben Hollanda'da yaşıyorum, oranın fiyatları buradan daha yüksek. Burası Hollanda'dan daha güzel bir yaşam yeri. Allah kanaat versin ve şükretmeyi nasip etsin. Çok şükür alışveriş yapabiliyoruz. Yapamasak bunca insan burada olmaz. Allah herkesin kesesine bereket versin, çok güzel" İfadelerini kullandı.

Pazardan alışveriş yapan bir başka vatandaş ise; "Alım gücü fena değil. Kavun, bamya, karpuz eksik malzemelerimizi aldık. Fiyatlar bana uygun geldi" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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