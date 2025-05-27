Kayseri Şeker, Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Listesinde 70. Sırada

Kayseri Şeker, Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Listesinde 70. Sırada
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İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı 2024 yılı Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında Kayseri Şeker, Türkiye'de 70'inci sırada yer alırken, Kayseri de şehirler arasında birinci oldu. Şirket, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve bölge ekonomisine katkısıyla dikkat çekiyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen " Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırma sonuçlarına göre Kayseri Şeker, Türkiye'de 70'inci, Kayseri de ise birinci oldu.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Şeker'in İSO 500 listesinde üst sıralarda yer alması, şirketin üretim kapasitesinin, sürdürülebilir büyüme hedeflerinin ve bölge ekonomisine katkısının bir göstergesidir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, hedeflerinin her yıl Türkiye sıralamasında daha yukarılara çıkmak olduğunu ifade etti.

Çiftçi, çalışan ve yöneticilerle bir bütün olduklarını belirten Akay, "Bu başarı tesadüf değil, alın teriyle, emekle, inançla örülmüş bir hikayenin sonucu. Kayseri Şeker, sadece şeker değil, güven, istikrar ve başarı da üretiyor. Birlikte başardık, bu gurur hepimizin. Tarımın sanayiyle, emeğin vizyonla buluştuğu bir yapının yılmadan, yorulmadan, her yıl daha yükseğe tırmanmasının öyküsüdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Ekonomi
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