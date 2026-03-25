Bakan Yumaklı, Kayseri pastırmasının AB'den coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret aldığını duyurarak, bu lezzetin küresel markalara dönüştürülmesi hedefinin devam ettiğini belirtti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri pastırmasının, Avrupa Birliği (AB) tescili alan 46'ncı coğrafi işaretli ürün olduğunu bildirerek, "Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kayseri'nin asırları aşan lezzetinin, şimdi sınırları aştığına işaret eden Yumaklı, kendine has aroması ve karakteristik tadıyla Kayseri pastırmasının, AB tescili alan 46'ncı coğrafi işaretli ürün olduğunu aktardı.

Bakan Yumaklı, "Eşsiz lezzetlerimizi küresel markalara dönüştürmeye, coğrafyamızın mirasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kayseri'ye, emek veren tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Kayseri pastırması, özel çemenle kaplı dış yüzeyi, karakteristik kırmızı rengi ve kendine has üretim tekniğiyle biliniyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Listede kimler yok ki
Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

Dünyanın beklediği haber geldi
Direk dansı yapan kadını eşi videoya aldı

Ne günlere kaldık! Direk dansı yapan kadını eşi kayda aldı
İsrail'e İspanya'da Real Madrid maçı öncesi şok protesto

İsrail'e Real Madrid maçı öncesi büyük şok
Kendisini işten çıkaran belediye başkanına sokak ortasında fena patladı

Belediye başkanıyla sokakta karşılaşınca sinirlerine hakim olamadı
Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

Dünyanın beklediği haber geldi
Dybala'ya Süper Lig'den dev teklif: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş

Bombayı patlatıyorlar: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş
İsrail'de sirenler çalarken bıçaklarla dans eden kadın etkisiz hale getirildi

Dev bıçaklarla dans eden kadını böyle etkisiz hale getirdiler