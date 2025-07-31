Kayseri'nin İhracatı Haziran Ayında Artış Gösterdi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Büyüksimitci, haziran ayında Kayseri'nin ihracatının geçen yılın haziran ayına göre yüzde 7,66 oranında artarak 279 milyon 389 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Bir önceki aya göre yüzde 19 civarında bir düşüş olduğunu ancak, geçen yılın ilk altı ayına göre 2025 yılının ilk altı ayında yüzde 2,47 oranında bir artış olduğunu açıklayan Büyüksimitci, 2025 yılının ilk altı ayında Kayseri'nin toplam ihracatının 1 milyar 861 milyon 665 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Büyüksimitci, haziran ayında Kayseri'den 145 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, ihracatta en fazla paya sahip sektörün mobilya olduğunu kablo ve elektrikli ev aletlerinin de bu sektörü yakından takip ettiğini dile getirdi. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında ise Almanya'nın ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Büyüksimitci, ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Irak'ın geldiğini söyledi.

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik yavaşlamanın ihracatı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Bu durum özellikle Avrupa ve ABD gibi ana pazarlarda talebin daralmasına neden olurken, artan jeopolitik gerginlikler, lojistik maliyetlerindeki yükseliş, kur dalgalanmaları ve enerji fiyatlarındaki belirsizlikler de ihracatçılarımızın işini her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra yüksek enflasyon oranları, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve giderek artan iş gücü maliyetleri, ihracatçılarımızın hem iç piyasada hem de dış pazarlarda rekabet gücünü zayıflatmaktadır" dedi.

İhracatın sürdürülebilirliğini sağlamak adına bir takım yapısal adımların atılması gerektiğine değinen Büyüksimitci, "Özellikle Eximbank gibi ihracat finansmanı sağlayan kurumların kaynaklarının güçlendirilmesi, KOBİ'lerin uygun şartlarda krediye erişiminin kolaylaştırılması, enerji ve lojistik maliyetlerini dengeleyecek teşvik mekanizmalarının devreye alınması büyük önem taşımaktadır. Tüm bu zorluklara rağmen sanayicilerimiz üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemize döviz kazandırmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, ihracatımıza katkı sunan tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ