Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Kayseri-Niğde yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılan Kayseri-Niğde yolunda trafik akışı yeniden başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılan söz konusu yol tüm araçlar için tekrar trafiğe açıldı.