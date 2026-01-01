Haberler

Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Kayseri-Niğde yolu yeniden ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Kar ve tipi nedeniyle geçici olarak kapatılan Kayseri-Niğde yolunda, trafik akışı yeniden sağlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yol tüm araçlar için trafiğe açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılan Kayseri-Niğde yolunda trafik akışı yeniden başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılan söz konusu yol tüm araçlar için tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
