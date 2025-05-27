Kayseri Firmaları, Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde

Kayseri Firmaları, Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde
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Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 listesinde Kayseri'den 13 firmanın yer aldığını duyurdu. Büyüksimitci, bu başarıların arkasındaki katkıları vurguladı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen " Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırma sonuçlarında yer alan Kayseri firmalarını tebrik etti.

Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, İSO ilk 500 listesinde 13 KAYSO üyesi firma yer aldığını, ilk sırada Kayseri Şeker Fabrikası'nın, ikinci sırada HES Hacılar'ın, üçüncü sırada ise Hasçelik Kablo'nun yer aldığını, bu yıl Coreal Alüminyum'un da listeye girdiğini belirtti.

Sıralamaya giren firmaları kutlayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 14 firmamız yer almıştı. Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara, artan maliyet baskılarına ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen bu yıl da 13 firmamız bu prestijli listede yer almayı başardı. Üretimden ihracata, istihdamdan yatırımlara kadar ülkemizin kalkınmasına değerli katkılar sunan tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz. Özellikle sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm ve katma değerli ürün geliştirme konularında atılan kararlı adımların, bu başarılarda büyük payı olduğuna inanıyorum."

Firmaları tebrik eden Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ise böyle önemli bir listede, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 13 firmayla temsil ediliyor olmanın Kayseri adına sevindirici olduğunu belirtti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy da listede yer alan Kayserili 13 firmayı tebrik etti.

Sanayicilerin tüm zorluklara rağmen üretimden, istihdamdan ve ihracattan taviz vermeden ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini kaydeden Gülsoy, "Kayseri sanayicisi üretime devam etti, istihdam sağladı, ihracat yaptı ve başarı öyküleri yazdı. Listeye giren firmalarımız şehrimizin üretim gücünü, dayanıklılığını ve azmini bir kez daha gözler önüne serdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi
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