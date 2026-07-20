Başkan Gülsoy : 'Kayseri'mizin üretim gücü ve potansiyeli her geçen gün artıyor'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025 araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehrin sanayi ve ticaret kapasitesindeki ivmeye dikkat çeken Başkan Gülsoy, "İstanbul Sanayi Odası (İSO) İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde şehrimizi 15 Kayseri firmasının temsil ettiğini belirterek, "Bir önceki yıl 10 firmayla yer aldığımız bu prestijli tabloda firma sayımızın 15'e ulaşması ve yüzde 50'lik bir artış yakalamamız son derece memnuniyet vericidir. Bu tablo; Kayseri ticaretinin ve sanayisinin zorlu küresel şartlara rağmen direncini koruduğunun, rekabet gücünü artırdığının ve gelişim potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunun açık bir kanıtıdır. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 15 firmamızın listede yer almış olması bizleri gururlandırmıştır. Üretim, ihracat, yatırım ve istihdama devam ederek başarı öyküleri yazan firmalarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Açıklamasında tüccar ve sanayicilerin fedakarlıklarına vurgu yapan Gülsoy, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

"Kayseri iş dünyası; azmi, tecrübesi ve üretim disipliniyle her dönemde zoru başarmayı bilmiştir. Küresel pazarlardaki daralmaya ve ekonomik belirsizliklere rağmen durmaksızın çalışan, istihdam kapısı açan ve ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası pazarlarda dalgalandıran tüm girişimcilerimiz ve işçi kardeşlerimiz takdirin en büyüğünü hak etmektedir. Şehrimizin kalkınma yolculuğunda elini taşın altına koyan tüm firmalarımızın dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Bu gurur tablosunu Kayseri'mize yaşatan 15 firmamızın yönetim kurulu başkanlarını, yöneticilerini ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı