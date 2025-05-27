Kayseri'den 13 Firma 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Listesinde

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' raporunda yer alan Kayserili 13 firmayı tebrik etti.

Başkan Gülsoy, sanayicilerin tüm zorluklara rağmen üretimden, istihdamdan ve ihracattan taviz vermeden ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2024 yılı, ekonomik yavaşlamanın hissedildiği, kur ve enflasyon dengesizliğiyle birçok firmanın zorlandığı bir yıl oldu. Buna rağmen Kayseri sanayicisi üretime devam etti, istihdam sağladı, ihracat yaptı ve başarı öyküleri yazdı. Listeye giren firmalarımız; şehrimizin üretim gücünü, dayanıklılığını ve azmini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu firmalarımız hem ilimizin hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan öncü kuruluşlardır. Her birini başarılarından dolayı gönülden kutluyorum."

"Potansiyelimiz daha fazla firmayla bu listelerde yer almaktır"

Başkan Gülsoy, "Geçtiğimiz yıl 14 firmamız listede yer almıştı. Bu yıl sayımız 13 oldu. Ancak biz, Kayseri'nin çok daha fazlasını başaracak potansiyele sahip olduğuna yürekten inanıyoruz. Yeter ki üretmekten, gelişmekten ve birlikte çalışmaktan vazgeçmeyelim. Kayseri Ticaret Odası olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da sanayicimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, şehrimizin üretim gücüne güç katan, ihracatla ülkemizi büyüten, istihdam sağlayan ve başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm firmalarımızın kıymetli yöneticilerini, çalışanlarını ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ