Başkan Gülsoy: 'Kayseri sanayisi Türkiye'nin omurgalarından biridir'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan ' Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2025 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan listeye göre, tüm küresel dalgalanmalara ve yüksek maliyet baskılarına rağmen Kayseri'den 11 dev firma, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alma başarısı göstererek şehrin üretim ve rekabet gücünü bir kez daha tescilledi. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, listeye giren tüm Kayseri firmalarını kutlayarak, "Kayseri sanayisi Türkiye'nin omurgalarından biridir" dedi.

"Zorluklara rağmen üretimden vazgeçmeyen sanayicilerimizi kutluyorum"

Ekonomik dalgalanmaların ve küresel belirsizliklerin yaşandığı zorlu bir dönemde dahi üretim, yatırım ve istihdam kararlılığını sürdüren sanayicilere teşekkür eden KTO Başkanı Gülsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul Sanayi Odası tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan İSO İlk 500 listesinde Kayserimizden 11 firmamızın yer alması şehrimizin üretim gücünü ve rekabetçi potansiyelini bir kez daha tescillemiş, bizleri gururlandırmıştır. Kayseri, geleneksel girişimcilik ruhunu modern üretim anlayışıyla birleştirerek istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Şehrimizin bu listede güçlü bir şekilde yer alması, Türkiye ekonomisi içindeki sarsılmaz konumunun kanıtıdır. Girişimcilerimizi, yöneticilerimizi ve emek veren tüm çalışanlarımızı gönülden kutluyorum."

"Daha fazla destek, daha yüksek sıralamalar getirir"

Kayseri'nin mevcut potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu ve gelecekte daha üst sıralarda yer alabilmesi için sanayinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Gülsoy, "Üretim yapan, ihracat gerçekleştiren, istihdam sağlayan her bir firmamızın önü açılmalı, özellikle finansmana erişimleri kolaylaştırılmalıdır. Finansal destekler arttıkça, firmalarımızın küresel rekabet arenasında çok daha üst sıralara tırmanacağına inancım tamdır" dedi.

"Hedefimiz; Kayseri'den daha fazla firmayı zirvede görmek"

KTO olarak üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Gülsoy, konuşmasının sonunda, "İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu listelerde Kayseri'den çok daha fazla sayıda firma göreceğiz. 'Türkiye'de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye' vizyonu için hep birlikte çabalayacağız. Oda olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye, üyelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı