Haberler

Kayseri'de tarımsal üretimi destekleyecek işbirliği protokolü imzalandı

Kayseri'de tarımsal üretimi destekleyecek işbirliği protokolü imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valiliği ve çeşitli yerel firmalar arasında yapılan işbirliği protokolü, yerel üretimi desteklemek ve çiftçilerin pazara erişimini artırmak amacıyla hayata geçirildi.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Şeker, Migros AŞ, Gürata AŞ ve ZZEF AŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker'in ev sahipliğinde hayata geçirilen işbirliği protokolüne, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Gürata AŞ ve ZZEF AŞ yöneticileri ile ziraat odası başkanları katıldı.

Protokol kapsamında, yerel üretimin desteklenmesi, çiftçilerin pazara erişiminin güçlendirilmesi, tarımsal ürünlerin daha geniş tüketici kitlesine ulaştırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Kamu ve özel sektör işbirliğinin somut bir örneği olarak değerlendirilen anlaşmanın, Kayseri tarımına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Törende konuşan protokol paydaşları, işbirliğinin hem üreticiye hem de tüketiciye önemli faydalar sağlayacağını vurgulayarak, projenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Epstein-Rothschild yazışmalarında tüyler ürperten Hitler detayı

Epstein dosyasında tüyler ürperten Hitler detayı
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü

Kupada fırtına estiriyorlar: 3'te 3