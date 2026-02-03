Kayseri'de tarımsal üretimi destekleyecek işbirliği protokolü imzalandı

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Şeker, Migros AŞ, Gürata AŞ ve ZZEF AŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker'in ev sahipliğinde hayata geçirilen işbirliği protokolüne, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Gürata AŞ ve ZZEF AŞ yöneticileri ile ziraat odası başkanları katıldı.

Protokol kapsamında, yerel üretimin desteklenmesi, çiftçilerin pazara erişiminin güçlendirilmesi, tarımsal ürünlerin daha geniş tüketici kitlesine ulaştırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Kamu ve özel sektör işbirliğinin somut bir örneği olarak değerlendirilen anlaşmanın, Kayseri tarımına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

Törende konuşan protokol paydaşları, işbirliğinin hem üreticiye hem de tüketiciye önemli faydalar sağlayacağını vurgulayarak, projenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.