Kayseri'de Pastırma ve Sucuk Satışlarında Bayram Yoğunluğu

Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, bayramda işlerinin yüzde 70 oranında arttığını söyleyerek, "Bayramda çok yoğun günler yaşadık" dedi.

Pastırma ve sucuk fiyatlarında değişiklik olmadığını söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, "Şu anda fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Ramazan öncesi ile sonrası fiyatlarımız aynı. Şu an sucuk fiyatlarımız 500 TL'den başlıyor, 900 TL'ye kadar değişkenlik gösterebiliyor. Pastırma fiyatlarımız da şu anda bin 200 TL'den başlıyor, bin 800 TL'ye kadar değişiyor. Ramazan bizler için iyi oluyor, güzel geçiyor. Tabii dışarıdan gelen yerli turistlerimiz var, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi yerlerden. O bölgelerden gelen insanlarımız Kayseri sucuğunu ve pastırmasını buradan alıp, hediyelik şeklinde götürmeye başladılar" dedi.

Güzel, bayramda çok yoğun olduklarını ve işlerinde yüzde 70 oranında artış olduğunu söyleyerek, "Tabii Ramazan bitiminden sonra da bayramımız geldi ve bayramda da açıktık. Bayramda da çok yoğun günler yaşadık burada. Dışarıdan, yakın illerden gelen misafirlerimizi ağırlamaya gayret ettik. Bayramda ortalama artışımız yüzde 70 civarında oldu diyebilirim. Çok şükür iyi geçti. Ramazan içerisinde de insanların biraz daha pastırma ve sucuğa yoğunlaşmasıyla yüzde 60-70'lere kadar da çıktığı görüldü. Herkesin tekrar geçmiş bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ