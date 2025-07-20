Kayseri'de İŞKUR ile 10 Bin 988 Kişi İşe Yerleştirildi

2025 yılının ilk 6 ayında iş arayan 10 bin 988 kişi; İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü tarafından işe yerleştirildi. İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, "Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Kayseri'de 2025 yılının Ocak - Haziran döneminde iş arayan 10 bin 988 kişi; İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oldu. Bu dönem içerisinde işverenlerden 23 bin 548 kişilik açık iş ilanı aldıklarını kaydeden İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, "2025 yılının 6 ayını geride bıraktık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ederken Ocak - Haziran döneminde işverenlerle iletişim ve ziyaretlerimiz neticesinde 23 bin 548 kişilik açık iş ilanı alınmıştır. Bu eleman taleplerine yönlendirmemiz neticesinde İŞKUR aracılığıyla 10 bin 988 kişi işe yerleştirilmiştir. Yine aynı dönemde bin 62 engelli vatandaşımız işe yerleştirilmiştir. Engelli iş koçları tarafından da istihdamda kalma süreçleri takip edilmektedir. İşveren danışmanlarımız tarafından işverenlerin eleman taleplerinin alındığı, güncel mevzuat hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı ve teşviklerimizin anlatıldığı 9 bin 309 iş yeri ziyareti yapılmıştır. Bireysel görüşme, veli toplantıları, grup görüşmeleri, iş arama becerileri de dahil olmak üzere 48 bin 14 vatandaşımız iş ve meslek danışmanlığı faaliyetimizden faydalanmıştır" dedi.

İŞKUR tarafından yapılan programlar hakkında da bilgiler veren Ak, 6 aylık süre içerisinde 370 milyon 478 bin TL ödeme yapıldığını kaydetti. Ak, "Gençlerimizin kendi üniversitelerinde eğitim ve öğretimleri devam ederken onlara haftada 3 gün çalışma imkanı sunan, bilgi, beceri ve iş disiplini kazandıran İŞKUR Gençlik Programımızdan toplam bin 934 öğrencimiz faydalanmıştır. Bu yıl ilk defa bakanımızın talimatıyla yola çıktığımız üniversite gençliği ve yönetimi tarafından da çok ilgiyle karşılanan bu programımız şuanda okullar kapandığı için sona ermiştir. Eğitim ve öğretimin başladığı 2025-2026 yılında yine uygulamak üzere beklemekteyiz. Kadınların, uzun süreli işsizlerin, gençlerin, engelli ve dezavantajlı olan grupların da içinde yer aldığı işgücü piyasasına geçişi kolaylaştıran, kurum ve kuruluşlarda geçici istihdam edilen İşgücüne Uyum Programı'ndan da toplamda 7 bin 422 kişi faydalanmıştır. İstihdamın artırılmasına, geliştirilmesine katkı sağlayan bütün bu teşviklerimizin de içinde yer aldığı İşbaşı Eğitim Programlarımızın, istihdam garantili eğitim kurslarımızın, İşgücüne Uyum Programımızın, Toplum Yararına Programımızın ve Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programımızın yer aldığı bütün bu hizmetlerimizde toplam 370 milyon 478 bin 202 TL'lik ödeme yapmış bulunmaktayız. İşverenlerimize ve İŞKUR hizmetlerinden faydalanan iş arayanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ