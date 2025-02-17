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Kayseri'de Güneş Enerjisi ile Hayvan İçme Suyu Temin Edilecek

Kayseri'de Güneş Enerjisi ile Hayvan İçme Suyu Temin Edilecek
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanda güneş enerjisi sistemi ile yeraltı sularını yüzeye çıkararak, enerji hatlarının bulunmadığı bölgelerde hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayacak bir proje başlattı. Proje ile köyden kente göçün azaltılması ve çiftçi gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisi sistemi (GES) ile yeraltı sularını yeryüzüne çıkararak, enerji hatlarının bulunmadığı dağlık alanlarda ve meralarda hayvanların içme suyu ihtiyacını temin edecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal kesimlerde yapılacak GES ile Hayvan İçme Suyu Temini Projesi hayata geçirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve uygulamaya konulan muhtelif mahallerdeki güneş enerji sistemi projesiyle yeraltı suları yeryüzüne çıkartılarak enerji hatlarının bulunmadığı dağlık alanlarda ve meralarda hayvanların içme suyu ihtiyacının temini sağlanacak.

Projenin pilot uygulamasına Develi Epçe Mahallesi'nde başlanırken, sondaj çalışmalarının tamamlandığı projede mahallede 50 metre derinlikte yeterli debide suya ulaşıldığı kaydedildi.

Hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı projede köyden kente göçün azaltılması ve çiftçi gelirlerinin arttırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Ekonomi
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