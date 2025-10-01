Haberler

Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı Düzenlenecek

Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı Düzenlenecek
Kayseri Ticaret Borsası, 23-25 Ekim tarihleri arasında Et ve Et Ürünleri Çalıştayı'nın düzenleneceğini açıkladı. Çalıştayda sektörün sorunları masaya yatırılacak ve genç girişimcilerin projeleri desteklenecek.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 23-25 Ekim tarihleri arasında Et ve Et Ürünleri Çalıştayı düzenleneceğini bildirdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bağlamış, KTB ev sahipliğinde 23-25 Ekim'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı'nın düzenleneceğini söyledi.

Bağlamış, Anadolu'nun gıda güvenliğini ve geleceğini inşa edecek bir vizyon kapsamında çalıştıklarını belirtti.

Kayseri'nin tarih boyunca İpek Yolu'nun ticaret merkezi, bir lezzet ve üretim üssü olduğunu anlatan Bağlamış, bu mirasa sahip çıkarak, şehrin et ve et ürünleri sektöründeki liderliğini pekiştirecek adımlar attıklarını ifade etti.

ORAN Kalkınma Ajansı ile hayata geçirilen "Kayseri II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı"nın önemini anlatan Bağlamış, "Üç gün boyunca sektörümüzün en büyük sorunlarını çekinmeden masaya yatıracağız. Konuşmayacak, çözüm üreteceğiz. Bu çalıştay, sektörün bugününe ışık tutarken 2030 hedeflerimizi de netleştireceğimiz bir yol haritası olacak." dedi.

Bu yılki çalıştayın en heyecan verici bölümünün, geleceğin mühendislerini ve girişimcilerini sahneye taşıyan "Et ve Et Ürünlerinde AR-GE Proje Pazarı Yarışması" olacağını anlatan Bağlamış, "Biz, genç beyinlerin enerjisine ve bilgisine inanıyoruz. İşte bu yüzden, toplamda 50 bin lira ödül ile etin işlenmesinden yeni besin takviyelerine, lojistikten dijital çözümlere kadar sektörün her alanında ezber bozan projeleri destekleyeceğiz. Bu bir çağrıdır. Üniversitelerimizden, araştırma merkezlerimizden ve tüm girişimcilerden, sektörümüzün çehresini değiştirecek projelerle 10 Ekim 2025'e kadar başvurularını bekliyoruz." diye konuştu.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker'e ve ekibine teşekkür eden Bağlamış, Kayseri'nin sadece pastırması ve sucuğuyla değil, bilimle üretilmiş, dünya standartlarında, güvenilir gıdalarıyla anılan bir şehir olma yolunda kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Ekonomi
