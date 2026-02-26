Haberler

Kayseri'de bataryalı manevra lokomotifinin tanıtımı yapıldı

Kayseri'de bataryalı manevra lokomotifinin tanıtımı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de bir firma tarafından yapılan 2 bin 500 ton çeki kapasiteli bataryalı manevra lokomotifinin tanıtımı için tören düzenlendi.

Kayseri'de bir firma tarafından yapılan 2 bin 500 ton çeki kapasiteli bataryalı manevra lokomotifinin tanıtımı için tören düzenlendi.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Kaaf Demir Yolu Araçları İş Geliştirme ve Satış Müdürü Ömer Faruk Özdemir, Türkiye'nin demir yolu vizyonunda yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

Özdemir, henüz kuruluş aşamasındayken hayalini kurdukları bataryalı lokomotifi (akümülatör) hayata geçirmenin kendilerine nasip olduğunu ifade etti.

Önemli bir projeye imza attıklarını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ilk yerli bataryalı manevra lokomotifini üretmenin verdiği cesaret ve bu süreçte edindiğimiz bilgi birikimiyle artık daha büyük hedefler koyuyoruz. Şehirleri katener hatlarından arındıracak, tarihi dokularımızı ve estetik şehir siluetini koruyacak, hızlı değiştirilebilir batarya sistemine sahip ferah tramvaylar üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk bataryalı lokomotifinin neredeyse tüm alt bileşenleri, bu ülkenin yetiştirdiği genç mühendisler tarafından tasarlandı, üretildi, test edildi ve devreye alındı. Özellikle lansmanını yapmakta olduğumuz lokomotifle birlikte geliştirdiğimiz fren sistemi, demir yolu araçlarının en kritik bileşenlerinden biridir. Ülkemizin dışa bağımlı olduğu alandır. Bu sistemi, ana hat lokomotifleri ve tramvaylar için de geliştirmeye devam edeceğiz."

Genç mühendislerden üretime katkı

Özdemir, lokomotifin tüm kontrol ve yönetim algoritmalarının genç mühendisler tarafından yazıldığını vurgulayarak, "2 bin 500 tonluk bir tren dizisini uzaktan kumandayla hassas şekilde kontrol edilebilir hale getirdiler. Bu kabiliyetin, geliştirmeyi hedeflediğimiz yeni nesil araçlarda da kullanılmasını planlıyoruz. Bugün endüstride asıl rekabetimiz Avrupa veya Amerika ile değil Çin ile gerçekleşmektedir." diye konuştu.

Kuruldukları 7 yıldan beri 10'dan fazla kritik alt sistem geliştirdiklerini anlatan Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 12. Kalkınma Planı'nda yer alan demir yolunun yük ve yolcu taşımacılığındaki payına katkı sağlayacak olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Özdemir, "Geliştirdiğimiz alt sistemler, bakım makineleri ve bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin ilk bataryalı manevra lokomotifi ile Kayseri'ye ve ülkemize hizmet etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yerli ve milli üretim vizyonunun kendileri için ilham kaynağı olduğunu aktaran Özdemir, KOSGEB, ORAN Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜRASAŞ ve TCDD ile işbirliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından bataryalı manevra lokomotifi tanıtıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı

Evlatlarına yemek götürüyordu! Kaldırıma çıkan araç hayattan kopardı
Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti
Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti

Teravih sonrası çirkin manzara! Çocukları sevindirmek istedi ama...
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler