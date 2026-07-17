Haberler

Kayseri'de 4 jeotermal arama sahası ihaleye açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İncesu, Yeşilhisar ve Sarız ilçelerinde bulunan 4 jeotermal kaynak arama sahasını açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. İhaleler 3 Ağustos saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Kayseri'de 4 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin İncesu, Yeşilhisar ve Sarız ilçelerinde bulunan 4 jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Büyüklükleri 2000 hektar ile 4 bin 863,27 hektar arasında değişen sahalar için ihale bedelleri 648 bin 780 lira ila 1 milyon 577 bin 596 lira, geçici teminat tutarları ise 19 bin 463 lira 40 kuruş ila 47 bin 327 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Söz konusu sahalara ilişkin ihaleler 3 Ağustos saat 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

Gözaltına alınmıştı! Levent Üzümcü hakkında karar verildi
Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu nasıl bir rezilliktir! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor

Trump, dünya kupası finaline katılacak

Futbolseverler merakla bekliyordu! Trump'tan dünya kupası kararı
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama

Bahçeli ile görüşme sonrası dudaklarından tek cümle döküldü

Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"