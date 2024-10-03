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Kayseri'de 4 Binden Fazla Üreticinin Katılacağı Mobilya Fuarı Düzenleniyor

Kayseri'de 4 Binden Fazla Üreticinin Katılacağı Mobilya Fuarı Düzenleniyor
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8-13 Ekim tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak mobilya fuarında 4 binden fazla üreticinin ürünleri sergilenecek. KUMSmall AVM'de gerçekleştirilecek fuar, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük mobilya etkinliği olma iddiasını taşıyor.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, 8-13 Ekim tarihleri arasında yapılacak mobilya fuarında 4 binden fazla üreticinin ürünlerinin görücüye çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSmall AVM'de 8-13 Ekim tarihleri arasında mobilya fuarı düzenlenecek. Düzenlenecek olan fuarda 4 binden fazla üreticinin ürünleri görücüye çıkacak. En modern mobilya fuarını yapacaklarını kaydeden Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, " Türkiye'nin ve Avrupa'nın en modern mobilya fuarını yaptığımızı iddia ediyoruz. Kayseri'mizde 4 binden fazla üreticimizin el emeği göz nuruyla ürettiği ürünleri 8-13 Ekim'de vitrine çıkarıyoruz. Gerek Türkiye'mizde toptan mobilya ticareti yapan, gerekse dünyadan davet ettiğimiz misafirlerle inşallah 8-13 Ekim'de Kayseri'mizde bereketli bir hafta yaşayacağız. Alışveriş merkezimizin 122 bin metrekare oturumu var, 300 bin metrekare inşaat alanı var ve 180 bin metrekarede ürün sergiliyoruz. Burada yaklaşık 300 firmanın ürünleri 180 bin metrekare alanda görücüye çıkacak" dedi.

Mobilya ticareti içerisinde olan herkesi Kayseri'ye davet eden Sarıkaya, "Bu alanda İstanbul'da açılan TÜYAP ve CNR Fuar alanlarının büyüklüğünden daha fazla. Dolayısıyla mobilya ticaretinin içinde olan, yeni bir iş kurmak isteyen, mobilya bayiliği almak isteyen bütün vatandaşlarımız Türkiye'nin tüm bayilik ve mobilyacıları da dahil 8-13 Ekim'de KUMSmall'a gelerek bu etkinlikten ticari maksatlarına dönük olarak faydalanabilirler. Tüm mobilya toptancılarını, ticaretçilerini, e-ticaretçilerini Kayseri'ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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