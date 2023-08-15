Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası'ndan Saç Kesim Ücretlerine Zam
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Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan kararla saç kesim ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre birinci sınıfta yapılan fiyat değişiklikleri açıklandı.
Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan kararla saç kesim ücretlerine zam geldi.
Yeni tarifeye göre birinci sınıfta yapılan fiyat değişiklikleri ise şu şekilde:
Saç ve sakal kesme yıkama fön: 275 TL
Saç ve sakal: 200 TL
Saç kesimi: 150 TL
Modern saç kesimi: 175 TL
Sakal kesimi: 90 TL
Modern sakal kesimi: 120 TL
Saç kesimi yıkama fön: 180 TL
Sakal kesimi yıkama fön: 140 TL
Saç yıkama fön: 90 TL
Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas: 100 TL
Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine: 80 TL
Saç boyama: 600 TL
Bıyık boyama: 100 TL
Sprey sıkma: 60 TL
Damat tıraşı: 1100 TL
Maske: 80 TL
Ağda (kulak, yüz): 80 TL
Jöle ile saça şekil verme: 50
Ense düzeltme: 70 TL
Keratin - Botox: 400 TL
Cilt bakımı ve maskesi: 150 TL - KAYSERİ