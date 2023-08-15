Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası'ndan Saç Kesim Ücretlerine Zam

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan kararla saç kesim ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre birinci sınıfta yapılan fiyat değişiklikleri açıklandı.