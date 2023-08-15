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Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası'ndan Saç Kesim Ücretlerine Zam

Ekonomi Haberleri

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan kararla saç kesim ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre birinci sınıfta yapılan fiyat değişiklikleri açıklandı.

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan kararla saç kesim ücretlerine zam geldi.

Yeni tarifeye göre birinci sınıfta yapılan fiyat değişiklikleri ise şu şekilde:

Saç ve sakal kesme yıkama fön: 275 TL

Saç ve sakal: 200 TL

Saç kesimi: 150 TL

Modern saç kesimi: 175 TL

Sakal kesimi: 90 TL

Modern sakal kesimi: 120 TL

Saç kesimi yıkama fön: 180 TL

Sakal kesimi yıkama fön: 140 TL

Saç yıkama fön: 90 TL

Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas: 100 TL

Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine: 80 TL

Saç boyama: 600 TL

Bıyık boyama: 100 TL

Sprey sıkma: 60 TL

Damat tıraşı: 1100 TL

Maske: 80 TL

Ağda (kulak, yüz): 80 TL

Jöle ile saça şekil verme: 50

Ense düzeltme: 70 TL

Keratin - Botox: 400 TL

Cilt bakımı ve maskesi: 150 TL - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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